Fiorentina-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il penultimo match della 26esima giornata di Serie A vede affrontarsi Fiorentina e Pisa in quello che, classifica alla mano, si può definire a tutti gli effetti uno scontro salvezza. La squadra di Vanoli, dopo aver ottenuto una vittoria fondamentale in casa del Como e aver quasi ipotecato la qualificazione agli ottavi di Conference League con la vittoria sullo Jagiellonia per 3-0, va adesso a caccia del tris. Si tratterebbe di una cosa mai riuscita ai Viola da inizio stagione; dall’altra parte c’è il neo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, il quale può ritenersi tutt’altro che soddisfatto dopo aver raccolto soltanto un punto nelle ultime due uscite contro Verona e Milan. Occasione d’oro per accorciare proprio sulla Fiorentina per i nerazzurri, in un match di vitale importanza.
Fiorentina-Pisa: diretta tv e streaming
La gara tra Fiorentina e Pisa, in programma alle ore 18:30, sarà visibile in esclusiva su DAZN e sul canale 214 Zona DAZN.
Fiorentina-Pisa: le probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Salomon; Kean. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Comuzzo, Rugani, Gosens, Balbo, Fabbian, Fazzini, Gudmundsson, Piccoli. Indisponibili: Lamptey. Squalificati: Mandragora. Diffidati: Dodo, Fagioli, Parisi.
PISA (3-4-1-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo; Iling Junior, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark. A disposizione: Semper, Guizzo, Marin; Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Stojilkovic, Lorran. Indisponibili: Denoon, Vural, Scuffet, Stengs. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aebischer.
ARBITRO: Mariani. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. QUARTO UOMO: Fabbri. VAR: Gariglio. AVAR: Fourneau.