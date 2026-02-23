Fiorentina-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il penultimo match della 26esima giornata di Serie A vede affrontarsi Fiorentina e Pisa in quello che, classifica alla mano, si può definire a tutti gli effetti uno scontro salvezza. La squadra di Vanoli, dopo aver ottenuto una vittoria fondamentale in casa del Como e aver quasi ipotecato la qualificazione agli ottavi di Conference League con la vittoria sullo Jagiellonia per 3-0, va adesso a caccia del tris. Si tratterebbe di una cosa mai riuscita ai Viola da inizio stagione; dall’altra parte c’è il neo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, il quale può ritenersi tutt’altro che soddisfatto dopo aver raccolto soltanto un punto nelle ultime due uscite contro Verona e Milan. Occasione d’oro per accorciare proprio sulla Fiorentina per i nerazzurri, in un match di vitale importanza.