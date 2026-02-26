Vanoli: "La situazione della Fiorentina è quella che è. Fagioli sta crescendo. Avevo chiesto..."

Su Fagioli e Solomon

"Si può fare a meno di Fagioli? Abbiamo bisogno di tutti in questo momento e l'abbiamo dimostrato all'andata, anche se avevo chiesto di stare attenti perché avevamo vinto grazie a tre palle inattive. Fagioli sta crescendo tanto e lavoriamo anche sui gol, ma non è solo questione di Fagioli: nel primo tempo siamo entrati in campo come non volevo, cioè con il risultato in testa. Come sta Solomon? Vedo difficile recuperarlo per lunedì. Il dottore mi ha detto che ha avuto un fastidio al retto femorale come Lezzerini, poi domani vedremo. Il fastidio è anche aver perso questi giocatori. Gosens ha avuto un trauma allo zigomo e dobbiamo valutare anche lui. Fazzini ha fatto una grandissima partita all'andata e lo sto utilizzando in quel ruolo, Dodo è stata una situazione di emergenza perché tenti di far risparmiare energie a giocatori come Harrison e siccome aveva svolto quel ruolo da quinto volevo provare Fortini da terzino perché è uno dei candidati per Udine. La situazione è quella che è, un allenatore non può sottovalutare nulla. Poi è chiaro che la qualità nei ruoli cambia", ha concluso Vanoli.