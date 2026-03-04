Kean: “Gattuso non è un martello, mi fa impazzire. Italia al Mondiale? Buone sensazioni"

«Ho iniziato per strada, poi giocavo spesso sul campo dell’oratorio». Moise Kean ricorda così i suoi primi passi da giovanissimo calciatore, mentre lo guarda trasognata una platea di bambini vestiti con la maglia da lui disegnata, che sarà anche un kit sbloccabile su Ea Sports Fc 26 , videogioco in cui l’attaccante della Fiorentina è presente anche come artista, avendo firmato una delle canzoni della colonna sonora. Il bomber ex Juventus è stato tra i protagonisti (con due Legends come Ciro Ferrara e Andrea Ranocchia, nonché l’Head of Competitions della Serie A, Andrea Butti) dell’inaugurazione, da parte di Ea Sports Fc e Lega Calcio Serie A , del nuovo campo dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano, realizzato nell’ambito del progetto Fc Futures. Si tratta del programma globale su larga scala della nota azienda videoludica, che investe sui territori per rilanciare il calcio di base: è il 21° campo realizzato in giro per il mondo, il secondo in Italia, e Milano diventa in qualche modo simbolo della seconda fase del progetto, che ha l’obiettivo di sfruttare la passione per i videogiochi con il fine di amplificare quella per il calcio a tutti i livelli.

De Siervo: "Sostenere il calcio dalla base"

«Sostenere il calcio dalla base, dai campetti di periferia, è fondamentale per favorire la crescita dei campioni e dei tifosi del futuro - ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A -. L’inaugurazione di questo campo a Milano è un segno concreto in questa direzione». Anche James Salmon, Sr Director, Partnership Marketing di Ea Sports Fc, ha commentato l’iniziativa: «Stiamo creando uno spazio che apre possibilità ai giovani attraverso il calcio, mostrando al contempo come la tecnologia possa aiutare a far crescere il gioco in modi significativi». La partnership tra Serie A e Ea Sports Fc è stata rafforzata anche con il lancio di borse di studio calcistiche della durata di un anno, destinate a supportare i giovani giocatori. Dopo l’inaugurazione, allenatori certificati Uefa hanno guidato sessioni di allenamento che integravano le meccaniche di gioco di Ea Sports Fc con esercizi reali sul campo.

Kean: "Vogliamo qualificarci ai Mondiali"

Ai giovanissimi tifosi, Kean spera di regalare il sogno di vedere l’Italia ai prossimi Mondiali: «Speriamo... È una grande emozione quella di indossare la maglia della Nazionale. Tutti noi ci vogliamo qualificare e ce la faremo perché siamo un grande gruppo». Guidato da un commissario tecnico come Gennaro Gattuso: «Non è un martello, lo definirei un allenatore giusto. Dice quello che pensa veramente: è una cosa che ci dà carica e personalmente mi fa impazzire, è uno vero. Sono sicuro che daremo tutto per lui». Tra l’ex centrocampista e l’attaccante della Fiorentina il feeling sembra decisamente scattato: «Ci sentiamo spesso, abbiamo un carattere simile e mi dà la carica giusta ogni volta che lo sento. Siamo un gruppo unito, compatto, ci vogliamo tutti bene: avevamo bisogno di questo, di un gruppo di amici. Per i Mondiali abbiamo buone sensazioni». Speriamo.