Vanoli non ci sta: "Ma dai, un po' rispetto. Creato un caso!". E su Kean e Solomon…

La conferenza di Cuesta

"Penso che sia stata una partita in cui ci sono stati diversi momenti. La Fiorentina è partita bene ma poi siamo emersi e abbiamo creato situazioni pericolose. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica e i viola sono stati migliori di noi sotto certi aspetti. Siamo contenti della porta inviolata ma un punto è comunque buono per la lotta alla salvezza" - ha spiegato Cuesta. Su Cremaschi: "Lui è una ragazzo con idee chiare per migliorare. Lavora molto e parla poco, tanti meriti a lui per quello che sta facendo nel lavoro quotidiano. Il lavoro paga sempre e sono contento. So di avere una rosa con tanti giocatori pronti". Dieci punti sulla zona retrocessione: è un Parma finalmente maturo? Cuesta ha risposto con sincerità: "A volte non riusciamo ancora a fare quello che ci piacerebbe, ma abbiamo la capacità di adattarci al contesto. Guardiamo il positivo ma non ci basta e vogliamo fare ancora tanti punti per raggiungere l'obiettivo salvezza". Su Troilo e Nicolussi: "Il giudizio è positivo. Troilo ci ha aiutato nella gestione dei duelli contro un avversario di alto livello. Nicolussi Caviglia ha giocato come mezz'ala, ha anche quel ruolo nelle corde. Ci ha dato la capacità di progredire ed ha anche corso tanto. Anche di lui sono contento". Poi ha concluso: "Se è più un punto guadagnato o due persi? Noi vogliamo sempre tre punti ma la classifica dice uno. Prendiamo questo punto con l'ambizione nella prossima partita di migliorare e provare a farne tre. Se mi sento salvo? No. La matematica ci dice che ne mancano ancora 6"