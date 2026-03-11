Vanoli: "Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione". Su Kean e i tifosi Fiorentina...

Come gioca il Rakow, come sta Kean e il momento di Gudmundsson

Vanoli ha poi parlato del Rakow: "Giocano diversamente allo Jagiellonia, ma con le stesse attitudini, anche loro sono molto aggressivi. Sono più diretti, bravi a trovare la punta nel pressing. Sono una squadra pericolosa in transizione e per questo dovremmo essere bravi nelle preventive. Dovremo essere bravi ad uscire bene dalla prima pressione e avere la pazienza quando avranno il blocco basso". Sulla condizione fisica di Kean: "Stiamo portando avanti un percorso di recupero e lo valutiamo giorno per giorno. L'obiettivo è averlo a Cremona". Sui nuoi arrivati: "Sono contento. Fabbian sta crescendo e lo vedo di più all'interno del gruppo. Doveva capire meglio il nuovo sistema, avendo sempre fatto il trequartista la mezz'ala non la fa ancora troppo bene. Solomon sapevamo che era un giocatore preso per la sua imprevedibilità. Brescianini non l'ho schierato col Parma perché veniva da due giorni di febbre. Harrison sta facendo bene ma è normale che anche lui stia calando, ma mi aspetto che risalirà". Poi ha concluso: "Perché questo momento di Gudmundsson? In questo momento ha una condizione fisica che deve ritrovare dopo il problema alla caviglia. A lui gli manca essere determinante, ma le cose importanti le fa. In quel ruolo che sta facendo mi sta piacendo molto più che da seconda punta. Deve solo trovare il guizzo, ma sappiamo che può essere determinante per il rush finale".