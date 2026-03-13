"Offro ricompensa a chi può aiutarmi": Gudmundsson, l'appello social dopo il dramma

Un Rolex e diverse borse per un valore di circa 60 mila euro. Questa la refurtiva del furto subito giovedì 12 marzo da Albert Gudmundsson nel proprio appartamento. Stando alle ricostruzioni dell'accaduto, i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e messo a soqquadro l'abitazione dell'attaccante della Fiorentina, con un bottino che potrebbe in realtà ammontare a un valore maggiore. A dare l'allarme è stata la domestica intorno a mezzogiorno. Poi, l'intervento della polizia e degli agenti della Scientifica.

Gudmundsson: l'appello social

Il furto si è consumato mentre Gudmundsson era impegnato nella gara interna contro il Rakow valida per l'andata degli ottavi di Conference League e vinta in rimonta dalla Viola per 2-1 con sigillo finale dell'ex Genoa. Il giocatore ha successivamente pubblicato un messaggio sui propri profili social offrendo una ricompensa a chiunque contribuisca al ritrovamento della refurtiva. Questo il messaggio dell'islandese: "Ieri hanno fatto irruzione in casa mia e sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni effetti personali importanti. Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, è pregato di contattare me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati".