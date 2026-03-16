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Vanoli: "Siamo cresciuti ma non è la svolta definitiva". Poi rivela la scelta su Kean

Il tecnico viola dopo il successo sul campo della Cremonese: "Ora c'è la Conference, in Polonia sarà difficilissima"
3 min
Vanoli: "Siamo cresciuti ma non è la svolta definitiva". Poi rivela la scelta su Kean© ANSA
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CREMONA La Fiorentina si rialza nel momento decisivo e con il poker allo Zini contro la Cremonese torna a trovare tre punti che valgono un prezioso successo nello scontro diretto salvezza e il +4 sulla zona retrocessione. Vanoli commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria: "Parisi si merita questo gol, sta facendo bene e gli mancava solo il gol. Una vittoria importante contro una diretta concorrente, si poteva fare anche meglio una volta acquisito il netto vantaggio".

Sulle condizioni di Kean

Poi aggiunge: "Siamo cresciuti, ci è voluto del tempo, ma abbiamo ancora margine. La cosa più difficile è stata ricostruire l'unità di intenti. Stasera la dimostrazione che abbiamo fatto uno step in più. Firenze merita di più, ma ora dobbiamo raggiungere la salvezza. Poi c'è la Conference, due giorni prima di andare in Polonia dove sarà difficilissima". Sulle condizioni di Kean e la risposta di Piccoli: "Moise l'ho risparmiato, gli volevo fare 6-7 minuti. Contenti di averlo recuperato perché è importante. Piccoli è un diamante grezzo, ha potenzialità e questa sera ha fatto un gol da grande attaccante. A volte di abbatte, ma deve lavorare giorno dopo giorno con la testa libera". Poi chiude: "Non voglio più parlare di svolta, è una partita di quelle che restano. Abbiamo fatto un passo, mancano ancora 9 partite e dobbiamo stare con i piedi per terra perché la Conference ti porta via energie. Dobbiamo restare su tutte e due le competizioni".

 

 

 

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