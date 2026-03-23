Vanoli si sfoga in conferenza dopo Fiorentina-Inter: “Basta con i cambi. Fammi godere una partita…"

La Fiorentina dà continuità agli ultimi risultati e frena la corsa dell'Inter. La formazione allenata da Vanoli non è fuori dalle sabbie mobili della salvezza ma sta dimostrando di essere viva nonostante le difficoltà di una stagione iniziata male con Pioli e che, ora, in qualche modo sta cercando di cambiare rotta. Lo stesso allenatore poi in conferenza blocca la domanda di un giornalista e si sfoga con lui per i continui 'rimproveri' verso la sua squadra.

Lo sfogo di Vanoli

Il giornalista inizia chiedendo del cambio degli ultimi minuti con Fabbian al posto di Fagioli, uno dei migliori in campo a detta sua... Ed è qui che Vanoli stoppa la domanda e si sfoga: "Non rispondo. I cambi... Ora basta. Fammi godere e fai godere questi ragazzi. E cambi uno e cambi l'altro... Me le tirate fuori, neanche una soddisfazione di andare via sereno. Il quinto marcatore su Acerbi era Parisi: non ne avevo...".

E continua: "Arrivateci, ogni tanto. Se mi chiedi di calcio sto qua un'ora, dei cambi basta. Volevo provare a vincere la partita mettendo le due punte, ma va capita anche la situazione. Se prendo gol con Parisi che marca Acerbi mi dicono: 'Sei uno stupido'. Non c'era Mandragora, potevo mettermi 4-2-3-1, potevo farlo. Ma parliamo della prestazione. L'Inter in classifica com'è?".