Fiorentina, orgoglio Vanoli: "Ci abbiamo provato fino in fondo. Fagioli? Problema intestinale"

"E' stato bellissimo rivedere i nostri tifosi che hanno spinto e grandi complimenti a questi ragazzi. Tutti credevamo di fare un'impresa, purtroppo l'1-0 ci ha tagliato le gambe ma mi è piaciuto l'orgoglio di provarci fino in fondo. Stasera la prestazione più importante e da qua dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un'ottima prestazione". Queste le parole di Paolo Vanoli , intervenuto per fare il punto sulla prestazione dei suoi, che al Franchi hanno ribaltato il vantaggio del Crystal Palace e quindi reagito al 4-0 complessivo, riaprendo così la corsa per la semifinale di Conference League. Ma la rimonta firmata da Gudmundsson su rigore (30') e Ndour con un destro dal limite (53') non è bastata a recuperare il 3-0 subito a Londra. L'agenda di Vanoli prevede ora il ritorno in campionato con lo scontro la salvezza con il Lecce in programma lunedì 20 aprile al Via del Mare. A seguire, la sfida interna con il Sassuolo di domenica 26. Così il tecnico: "Penso a lavorare tutti i giorni e stare insieme a questi ragazzi, poi c'è una società che valuta tutti i giorni. Quando vedo una squadra lottare così, vuol dire che qualcosa ho trasferito. Stiamo mettendo le basi per ridare a Firenze qualcosa di importante. Dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro, a Lecce ci aspetta un altro campo infuocato. Dobbiamo dimostrare che siamo sempre in crescita".

Vanoli: "Problema intestinale per Fagioli"

"Ndour? Tanti ragazzi sono cresciuti e lui in particolare - ha dichiarato ai microfoni Sky - . L'ho sempre seguito, l'anno scorso era tra i centrocampisti più promettenti e sta avendo una crescita esponenziale per mentalità. Deve continuare e sono veramente contento per lui. I centrocampisti ci stanno dando soddisfazione dal limite dell'area, con loro serve tempo per fargli capire. Eravamo arrivati a questo doppio confronto con una rosa un po' dimezzata, abbiamo cercato di far la partita ma la qualità dei giocatori è evidente. Siamo stati bravi a recuperare Solomon, abbiamo messo lui e Gudmundsson sulla trequarti".

"Siccome sono stato criticato, abbiamo giocato a 3 e siamo stati pericolosi. Con Ndour avevamo anche il piano B, mettendo 6 giocatori tra le linee e l'abbiamo fatto bene. Ci è mancato Dodò stasera, ma faccio i complimenti a questo gruppo: hanno onorato la maglia. Se lavoriamo forte e bene, possiamo stare a questi livelli. Fagioli? Già dal riscaldamento ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini, quando è stato con noi è stato importante. Moise stasera ha avuto un attacco influenzale e per questo stasera non era con noi. Stiamo portando avanti passo dopo passo questo suo problema fisico".