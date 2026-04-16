Fiorentina, orgoglio Vanoli: "Ci abbiamo provato fino in fondo. Fagioli? Problema intestinale"

"E' stato bellissimo rivedere i nostri tifosi che hanno spinto e grandi complimenti a questi ragazzi. Tutti credevamo di fare un'impresa, purtroppo l'1-0 ci ha tagliato le gambe ma mi è piaciuto l'orgoglio di provarci fino in fondo. Stasera la prestazione più importante e da qua dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un'ottima prestazione". Queste le parole di Paolo Vanoli, intervenuto per fare il punto sulla prestazione dei suoi, che al Franchi hanno ribaltato il vantaggio del Crystal Palace e quindi reagito al 4-0 complessivo, riaprendo così la corsa per la semifinale di Conference League. Ma la rimonta firmata da Gudmundsson su rigore (30') e Ndour con un destro dal limite (53') non è bastata a recuperare il 3-0 subito a Londra. L'agenda di Vanoli prevede ora il ritorno in campionato con lo scontro la salvezza con il Lecce in programma lunedì 20 aprile al Via del Mare. A seguire, la sfida interna con il Sassuolo di domenica 26. Così il tecnico: "Penso a lavorare tutti i giorni e stare insieme a questi ragazzi, poi c'è una società che valuta tutti i giorni. Quando vedo una squadra lottare così, vuol dire che qualcosa ho trasferito. Stiamo mettendo le basi per ridare a Firenze qualcosa di importante. Dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro, a Lecce ci aspetta un altro campo infuocato. Dobbiamo dimostrare che siamo sempre in crescita".
Vanoli: "Problema intestinale per Fagioli"
"Ndour? Tanti ragazzi sono cresciuti e lui in particolare - ha dichiarato ai microfoni Sky - . L'ho sempre seguito, l'anno scorso era tra i centrocampisti più promettenti e sta avendo una crescita esponenziale per mentalità. Deve continuare e sono veramente contento per lui. I centrocampisti ci stanno dando soddisfazione dal limite dell'area, con loro serve tempo per fargli capire. Eravamo arrivati a questo doppio confronto con una rosa un po' dimezzata, abbiamo cercato di far la partita ma la qualità dei giocatori è evidente. Siamo stati bravi a recuperare Solomon, abbiamo messo lui e Gudmundsson sulla trequarti".
"Siccome sono stato criticato, abbiamo giocato a 3 e siamo stati pericolosi. Con Ndour avevamo anche il piano B, mettendo 6 giocatori tra le linee e l'abbiamo fatto bene. Ci è mancato Dodò stasera, ma faccio i complimenti a questo gruppo: hanno onorato la maglia. Se lavoriamo forte e bene, possiamo stare a questi livelli. Fagioli? Già dal riscaldamento ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini, quando è stato con noi è stato importante. Moise stasera ha avuto un attacco influenzale e per questo stasera non era con noi. Stiamo portando avanti passo dopo passo questo suo problema fisico".