"Commisso e i soldi alla ‘Ndrangheta", la Fiorentina replica: "Accuse false e diffamatorie"

"Intraprenderemo ogni azione per difendere la memoria di Commisso"

"La sua filantropia era anche profondamente personale. Durante l'emergenza Coronavirus a Firenze, ha promosso la campagna "Forza e Cuore" a sostegno degli ospedali locali, e quando ha visitato l'Ospedale Pediatrico Meyer, lo ha fatto non come proprietario o uomo d'affari, ma come un padre, portando conforto, doni e incoraggiamento ai bambini e alle famiglie. Chi lo ha conosciuto sa che trattava le persone con rispetto, faceva sentire dipendenti e colleghi come parte di una famiglia e mostrava un’attenzione sincera per gli altri, sia nella vita pubblica che in quella privata. La sua eredità è quella di un imprenditore immigrato fattosi da sé, di un filantropo e di un uomo la cui umanità era pari al suo successo. La Gazzetta del Sud e il giornalista Rocco Muscari sono formalmente diffidati dal reiterare tali accuse diffamatorie.