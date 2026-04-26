Fiorentina sprecona, Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina

Niente tris, al Franchi la Fiorentina non riesce a vincere la terza partita di fila tra campionato e Conference. La viola non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo e conquista un altro pareggio dopo l'X di Lecce. Un punto che non sposta molto per i neroverdi, già salvi e tranquilli. La squadra di Vanoli mette un altro mattoncino verso la permanenza in Serie A, con Gudmundsson e compagni che vanno a più nove sulla Cremonese terzultima a quattro giornate dal termine. Una vittoria avrebbe reso ancora più tranquillo il mese di maggio ai toscani, ma un grande Turati nega questa gioia ai toscani. Ora per la salvezza serve solo l'aritmetica.

Fiorentina-Sassuolo, il racconto del match

Il Sassuolo parte meglio e cerca di fare la partita con un lungo possesso e la prima occasione nasce dopo dieci minuti proprio dopo uno sviluppo interessante dei neroverdi sulla sinistra: Laurienté premia la sovrapposizione di Garcia che calcia e chiama De Gea all'intervento, dopo una deviazione di Rugani. Al 20' si fa vedere anche la Fiorentina con Dodò che vola sul fondo e crossa in area per Gudmundsson, che prova il tacco, ma Turati è attento. La viola prova a sfruttare il momento e Solomon dopo la mezz'ora si divora il gol del vantaggio: Harrisson mette in mezzo, la palla arriva sui piedi dell'esterno, che da due passi non riesce a fare centro.

Il copione del secondo tempo non cambia e la squadra di Vanoli è ancora sprecona, questa volta è Dodò a gestire male un contropiede: il brasiliano parte in un due contro uno, ma gestisce male i tempi e spreca tutto. Al 59' si rifà vedere il Sassuolo: Laurientè crossa una palla velenosa, sul secondo pallo arriva Pinamonti e colpisce il palo. Al 72' Turati vola e con un miracolo nega il gol a Gudmundsson, che aveva deviato bene un traversone dopo una spizzata. Tutto vano però: fuorigioco. Nel finale ci provano Fagioli e Comuzzo a regalare i tre punti ai suoi con delle giocate personali, ma i loro tiri escono di poco. Al Franchi termina 0-0 e per la salvezza della viola manca solo l'aritmetica.