Kean salta la Roma, la nota della Fiorentina: "Fuori fino al 4 maggio". Ecco perché

FIRENZE - Moise Kean salta Roma-Fiorentina. L'attaccante, fa sapere in una nota il club viola, infatti, "ha avuto un permesso per motivi familiari dalla società" e "sarà assente dal 1° al 4 maggio", ovvero il giorno in cui è in programma il posticipo della 35ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico, delicato appuntamento per la formazione viola di Paolo Vanoli, ancora invischiata nella lotta per non retrocedere.
Il motivo
La compagna dell'ex attaccante della Juventus, infatti, dovrebbe renderlo papà proprio durante quei giorni. Ad ogni modo, "durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso - conclude la Fiorentina nella nota diramata sul proprio sito ufficiale -. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10.30".