Kean salta la Roma, la nota della Fiorentina: "Fuori fino al 4 maggio". Ecco perché

FIRENZE - Moise Kean salta Roma-Fiorentina. L'attaccante, fa sapere in una nota il club viola, infatti, "ha avuto un permesso per motivi familiari dalla società" e "sarà assente dal 1° al 4 maggio", ovvero il giorno in cui è in programma il posticipo della 35ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico, delicato appuntamento per la formazione viola di Paolo Vanoli, ancora invischiata nella lotta per non retrocedere.