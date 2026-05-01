"Spalletti, grazie per sempre: era il sogno di ogni bambino. E Gasperini..."

Marco Brescianini , quando a gennaio è arrivato alla Fiorentina pensava che salvarsi sarebbe stato più semplice? «Vista la classifica sapevo che c’era da rimboccarsi le maniche, ora siamo ad un buon punto ma bisogna restare coi piedi per terra perché non è ancora finita».

La dote maggiore che Vanoli e voi giocatori siete riusciti a tirar fuori?

«A inizio anno c'è stata una svolta, l’ambiente esterno poteva un po’ influenzare ma siamo stati tutti bravi, a partire dai dirigenti che ci hanno trasmesso tranquillità. Sapevamo che dovevamo fare una scalata e ci siamo focalizzati solo su questo».

"Contro la Roma..."

Potete chiudere la pratica salvezza lunedì a Roma.

«Giocando per ultimi sapremo i risultati ma ciò non cambierà il nostro approccio alla partita che sarà molto intensa, la Roma rispecchia tutte le caratteristiche di mister Gasperini».

Con lui ha lavorato all'Atalanta. Che allenatore è?

«Per me è un fenomeno, tanti hanno cercato di emularlo ma è unico, ha la mentalità di chi vuole sempre alzare l'asticella. Ho imparato molto da lui».

Però con l'Atalanta è finita in anticipo. E' un rimpianto?

«No, è una tappa intermedia della mia carriera. Ho scelto io di andar via per cercare più spazio in un club importantissimo».