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Paratici, l'emozione del grande ex: "Juve, 11 anni meravigliosi. Futuro al Milan? Vi rispondo così"

Il dirigente racconta il suo periodo in bianconero e volge lo sguardo avanti tra valutazioni e bilanci
Paratici, l'emozione del grande ex: "Juve, 11 anni meravigliosi. Futuro al Milan? Vi rispondo così" © Redazione
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Tutte le notizie sulla squadra

Ci sono partite e partite. Quella tra Juve e Fiorentina per Paratici non può mai essere una come le altre visto il suo passato in bianconero. "Sono stati undici anni meravigliosi" ha raccontato a Sky Sport nel pre partita in un momento carico di emozione. Il dirigente, in viola da qualche mese, racconta e risponde alle voci uscite negli ultimi giorni sul futuro e l'interessamento del Milan

Paratici e l'emozione Juve

Paratici a Sky prima della sfida tra Juve e Fiorentina: "Accoglienza? Non è mai scontata, anzi. Devo ringraziare tutti, la Juventus per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Abbiamo passato undici anni meravigliosi ed è stata una grande parte della mia carriera. Ho condiviso questo percorso con professionisti, non solo dirigenti, staff, allenatori, ma anche chi lavora dietro le quinte e sono importantissimi. È la prima volta che torno, un po' di emozione non posso nasconderla. Il passato non si può rinnegare a maggior ragione quando è stato così bello. Non rinnego i miei anni al Tottenham e alla Sampdoria".

Le voci sul Milan e futuro Kean

Poi il dirigente della Fiorentina parla delle voci sul Milan uscite negli ultimi giorni: "Ho appena preso casa a Firenze e volete già farmela cambiare? Ho vissuto tre mesi al Viola Park chiuso (ride ndr). Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e del futuro. Fa sempre piacere attestati di stima ma non significa che uno debba cambiare. Kean? Chiaro che Moise sta recuperando la condizione. Quello che diciamo oggi può essere smentito domani nel calcio. Inutile fare dichiarazioni. La Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido e duraturo, poi con che giocatori lo faremo si vedrà".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Paratici: "Diversa dalle altre partite"

Il dirigente della Fiorentina parla anche a Dazn: "Tornare qui è emozionante, è la prima volta ed è una cosa diversa dalle altre partite. Sono stato qui 11 anni e ho vissuto emozioni incredibili. Futuro alla Fiorentina? Ci penso da quando sono arrivato, non c’è nulla di diverso rispetto a due mesi fa, sono concentrato sulla Fiorentina per costruire un progetto che ci porti a fare una stagione diversa di quella di quest’anno".

Fiorentina, progetti e futuro

Paratici poi chiudo parlando del futuro e della valutazioni sulla squadra: "Per costruire qualcosa di solido non si deve partire solo dai giocatori, ma anche dalla società e dall’allenatore. Bisogna fare una disamina profonda di tutti questi fattori. A volte pensi di avere una grande squadra e poi la stagione non lo rispecchia"

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Ci sono partite e partite. Quella tra Juve e Fiorentina per Paratici non può mai essere una come le altre visto il suo passato in bianconero. "Sono stati undici anni meravigliosi" ha raccontato a Sky Sport nel pre partita in un momento carico di emozione. Il dirigente, in viola da qualche mese, racconta e risponde alle voci uscite negli ultimi giorni sul futuro e l'interessamento del Milan

Paratici e l'emozione Juve

Paratici a Sky prima della sfida tra Juve e Fiorentina: "Accoglienza? Non è mai scontata, anzi. Devo ringraziare tutti, la Juventus per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Abbiamo passato undici anni meravigliosi ed è stata una grande parte della mia carriera. Ho condiviso questo percorso con professionisti, non solo dirigenti, staff, allenatori, ma anche chi lavora dietro le quinte e sono importantissimi. È la prima volta che torno, un po' di emozione non posso nasconderla. Il passato non si può rinnegare a maggior ragione quando è stato così bello. Non rinnego i miei anni al Tottenham e alla Sampdoria".

Le voci sul Milan e futuro Kean

Poi il dirigente della Fiorentina parla delle voci sul Milan uscite negli ultimi giorni: "Ho appena preso casa a Firenze e volete già farmela cambiare? Ho vissuto tre mesi al Viola Park chiuso (ride ndr). Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e del futuro. Fa sempre piacere attestati di stima ma non significa che uno debba cambiare. Kean? Chiaro che Moise sta recuperando la condizione. Quello che diciamo oggi può essere smentito domani nel calcio. Inutile fare dichiarazioni. La Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido e duraturo, poi con che giocatori lo faremo si vedrà".

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