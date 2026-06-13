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Galloppa lascia la Fiorentina: il comunicato ufficiale. Ora lo aspetta la B!

Nuova avventura per l'allenatore che ha riportato la Primavera Viola sul tetto d'Italia: "Uomo di valore e professionista di grande qualità"
2 min
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FIRENZE - La Fiorentina ufficializza la fine del rapporto professionale con Daniele Galloppa, l'allenatore che dopo 43 anni ha riportato a Firenze lo scudetto Primavera e che sta per intraprendere una nuova avventura sulla panchina di una squadra di serie B.
Nel comunicato ufficiale si legge che: "La Fiorentina  saluta con grande affetto Mister Daniele Galloppa e gli augura di intraprendere un percorso ricco di soddisfazioni nella sua nuova avventura professionale. Dal 2020 ha allenato le giovanili viola, dopo una lunga carriera da calciatore professionista, e dal 2023 ha guidato la squadra Primavera, vincendo la Coppa Italia nella sua prima stagione, raggiungendo la finale del campionato in quella successiva e vincendo il tricolore il 28 maggio 2026, dopo una stagione sempre ai vertici della classifica. Un titolo che alla Fiorentina mancava da 43 anni. Le sue doti come tecnico sono sempre state affiancate da una grande e spiccata umanità e capacità di parlare ai ragazzi, facendo crescere sempre sotto tutti i punti di vista i talenti del vivaio viola, molti dei quali sono approdati ora al calcio professionistico". 
Il presidente Giuseppe B. Commisso e sua madre Catherine vogliono ringraziare profondamente Daniele, uomo di valore e professionista di grande qualità, capace di far vivere la gioia dello scudetto Primavera della Fiorentina, proprio al Rocco B. Commisso Viola Park.

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