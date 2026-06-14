Grosso, Fiorentina e l'intreccio Juve: quel filo che riunisce anche Kean e Mandragora

Nel calcio spesso ci sono storie destinate a intrecciarsi. Una linea sottile che sembra andare in parallelo con le altre ma che poi, a un certo punto, si ritrova intersecandosi per formare una nuova storia. È una trama fatta di ritorni, coincidenze e percorsi che si riallineano. Grosso , Kean e Mandragora ne sono un esempio evidente. Oggi si ritrovano alla Fiorentina , dopo aver condiviso un pezzo importante di passato alla Juventus .

Un passato bianconero che ha lasciato tracce

Alla Juventus, Fabio Grosso ha mosso i primi passi da tecnico in un contesto formativo decisivo. Prima collaboratore, poi guida della Primavera, ha costruito lì la sua identità calcistica. In quegli anni ha imparato a leggere i talenti e a valorizzarli senza bruciarli. Tra quei giovani c’era anche Moise Kean, ancora adolescente ma già con un potenziale evidente. Grosso lo ha seguito da vicino, dandogli spazio e responsabilità crescenti. Kean ha risposto con entusiasmo, trovando fiducia e continuità nelle categorie giovanili. Per lui sono arrivati anche i primi gol, le prime apparizioni in Youth League e le esperienze internazionali. Un periodo di crescita reciproca, dove allenatore e giocatore hanno iniziato a conoscersi davvero.

Kean e la crescita tra fiducia e nuove sfide

Con il tempo il percorso di Kean è diventato sempre più strutturato e ambizioso. La seconda stagione sotto la guida di Grosso ha segnato un salto netto di maturità. Numeri importanti, con gol (14) e assist (4) che spiegano, oggi a distanza di anni, una fiducia ben consolidata. Il talento si è trasformato in concretezza, alimentato da continuità e fiducia tecnica. Oggi Kean è alla Fiorentina con un bagaglio più pesante ma anche più consapevole.

Dopo una stagione altalenante, tra acciacchi e momenti complicati, vuole ritrovare la sua stabilità dentro al campo.

L'arrivo di un allenatore che lo conosce bene può diventare una leva psicologica decisiva. Non solo per ritrovare il gol, ma per tornare centrale nel progetto tecnico.