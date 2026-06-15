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Kean, ladri in casa: a quanto ammonta il bottino e cosa hanno rubato

Il centravanti Viola è stato vittima di una rapina a sei cifre, avvenuta in sua assenza. Carabinieri al lavoro per ricostruire l'accaduto
1 min
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Furto a Firenze nell'abitazione di Moise Kean. I ladri hanno svaligiato la casa dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale nel quartiere di Campo di Marte e hanno rubato diversi orologi di lusso. Secondo una prima stima, di cui parla "Tgr Rai Toscana", il valore complessivo della refurtiva sfiora i 300mila euro. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno effettuato i rilievi all'interno dell'immobile alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Kean vittima di un furto: le prime ricostruzioni

In base alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati passando dal retro dello stabile per poi impossessarsi di alcuni oggetti preziosi di proprietà del calciatore. Kean, che al momento si trova all'estero, non era presente durante il "colpo". Al suo rientro sarà ascoltato dagli inquirenti e collaborerà per redigere il preciso inventario degli oggetti sottratti e quantificare con precisione il "bottino". I Carabinieri hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e chiarire eventuali dettagli sulla pianificazione del furto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

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