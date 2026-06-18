Paratici presenta la nuova Fiorentina: "Vogliamo essere competitivi, ma serve tempo"

FIRENZE - Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato nella prossima stagione ella conferenza stampa all'interno del centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli. Le prime parole e gli obiettivi: "Abbiamo una visione della Fiorentina futura avendo già degli esempi nel calcio italiano. Vogliamo essere un club che competa negli anni facendo bene. Obiettivi? Ho una mia mentalità, che è molto competitiva, quindi non accetto da me stesso quattro anni di fila ottavo o settimo. Se non lo accetto da me stesso, non lo accetto dal mio club. Posso accettare di arrivare un anno quattordicesimo per poi puntare ad arrivare l'anno successivo quarto o sesto".

Il progetto ed il mercato

I prossimi step: "La proprietà è molto forte e molto solida, ci ha ribadito la volontà di costruire una Fiorentina negli anni competitiva e duratura. Ma la proprietà ha bisogno di tempo, le cose non succedono in tre mesi, serve tempo per costruire cose competitive e durature. Budget per il prossimo mercato? In tutte le società ci sono, ma non sono legati solo al mercato su cui molte persone sono concentrate. Fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato"

La scelta di Grosso

Fabio Grosso guiderà la compagine toscana nella prossima stagione succedendo a Paolo Vanoli: "Noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata con Paolo Vanoli e su cosa fare per questa stagione sportiva. Lui ha fatto un grandissimo lavoro e noi abbiamo fatto un grande lavoro per supportarlo. È stato bravissimo a portare avanti una situazione che era molto complicata. Quando si è a capo di un'azienda, di un gruppo o di una squadra, si è poi chiamati a prendere delle decisioni che sono basate non su quello che si è fatto, ma su quello che si farà e che si potrà fare. Siamo arrivati a fine campionato, ci siamo presi il nostro tempo per non prendere decisioni 'emotional' e abbiamo scelto Grosso come unico candidato perché ci piaceva il profilo, con tutto ciò che ne consegue".

Sul futuro di Kean

L'attaccante azzurro è il punto saldo dei Viola, il punto sulla sua situazione: "Su Kean, come per tutti gli altri calciatori in un periodo di mercato, ci sono interlocuzioni con i giocatori e i loro entourage. Non racconto tutta la verità su questo. Kean è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, tutti sanno quanto sia affezionato a lui avendolo visto crescere dai 9 anni fino alla Champions League. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi come tutti i club di calcio, tranne le prime cinque-sei società europee, non siamo padroni del nostro destino, non avendo la forza e la potenzialità di trattenere un giocatore davanti ad una determinata offerta".

"La Fiorentina non è in vendita"

Presente alla conferenza stampa anche il direttore generale Alessandro Ferrari che ha voluto chiarire: "La Fiorentina non mette in vendita la società. La famiglia Commisso, Giuseppe e Catherine, ha la volontà di costruire, con gli investimenti fatti a partire dal Viola Park e con l'arrivo di dirigenti come Fabio Paratici, una squadra competitiva. Rocco Commisso voleva vincere e anche Catherine e Giuseppe Commisso hanno questa mentalità nel loro dna, poi occorre costruire - aggiunge -. Come ha già detto il presidente Giuseppe Commisso c'è una situazione che non vogliamo più affrontare, quella vissuta nella scorsa stagione. C'è la volontà, come da desiderio di Rocco Commisso, di creare una Fiorentina stabile, solida e che possa anno dopo anno migliorare e raggiungere determinati risultati in termini di crescita di valore e di sostenibilità, che permettano alla società di giocare per risultati sempre più importanti"