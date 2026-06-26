Fiorentina, in arrivo Viery dal Gremio: cifre e dettagli dell'operazione

FIRENZE - Un nuovo difensore per la Fiorentina di Fabio Grosso: si tratta del brasiliano Viery, classe 2005, proveniente dal Gremio. L'operazione è in dirittura d'arrivo sulla base di circa 13 milioni più bonus con contatti da 5 anni con la compagnie viola. Si tratta della più grande cessione di un difensore nella storia del club gaúcho e l’esborso più grande della Fiorentina per un centrale, superando quello di Pongracic (15 milioni).

Per Viery nel corso dell'ultima stagione 27 presenze tra tutte le competizioni con la squadra brasiliana, condite da 2 gol e 1 assist. Viery era seguito da diversi club tra i quali anche la Juventus. Il suo arrivo a Firenze, per visite e firme, è previsto la prossima settimana, a pochi giorni dal raduno della squadra al Viola Park.