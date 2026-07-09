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Atta dall'Udinese alla Fiorentina: blitz nella notte di Paratici! Le cifre e i dettagli dell'affare

Dopo Viery e Dragusin, i viola hanno messo a segno un altro colpo: il francese atteso già in giornata a Firenze per visite mediche e firma
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Colpo a sorpresa della Fiorentina: è fatta per Arthur Atta. Dopo aver annunciato il ritorno in Serie A dell'ex Juventus Radu Dragusin, Fabio Paratici ha messo le mani anche su uno dei profili più interessanti che si sono messi in mostra nell'ultima stagione con la maglia dell'Udinese. Decisivo un blitz nella notte portato avanti dal direttore sportivo viola che ha bruciato la folta concorrenza per il centrocampista classe 2003.  

Atta alla Fiorentina: le cifre

Un affondo deciso quello di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo della Fiorentina ha chiuso l'operazione con un vero e proprio blitz nella notte. Arthur Atta era un pallino dell'ex Juventus, che avrebbe voluto acquistarlo già ai tempi del Tottenham. La Fiorentina ha battuto una folta concorrenza, sia italiana che di club di Premier League.

L'operazione è importante anche in termini di cifre. La Fiorentina verserà 30 milioni di euro più bonus nelle casse dell'Udinese (bonus importanti che potrebbero far toccare i 40 milioni). La società della famiglia Pozzo avrà anche una percentuale sulla futura rivendita pari al 30% del classe 2003. Atta, intanto, è già in viaggio verso Firenze per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Atta diventerà presto il terzo acquisto estivo, dopo Viery e Dragusin. Per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2031 a 2,5 milioni di euro annui.

I numeri di Atta in Serie A

Arthur Atta è stato sicuramente una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie A. Arrivato in Italia nell'estate del 2024 dal Metz, il francese ha vissuto due ottime stagioni. In 59 partite in Serie A, ha segnato 5 gol e fornito 4 assist. Nell'ultima stagione, il classe 2003 è stato decisivo nelle vittorie dell'Udinese a San Siro contro Inter e Milan. Lo scorso 25 ottobre ha anche segnato una doppietta contro la Lazio. Un'operazione incredibile per l'Udinese, che lo aveva acquistato per otto milioni dal Metz e adesso lo rivende a un valore quasi quadruplicato.

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