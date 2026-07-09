"È grazie a Paratici", Grosso pronto per la Fiorentina: "Kean già dalla Juve, Fagioli…"

"Le emozioni sono determinanti perché spostano situazioni e dettagli". E proprio di emozioni Fabio Grosso vive e ha vissuto. Proprio lui che viene presentato come nuovo allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario e a vent'anni esatti da quel rigore calciato nella finale Mondiale contro la Francia. Dal passato al presente con la voglia di mettersi nuovamente in gioco dopo il biennio importante col Sassuolo (promozione e salvezza) e a Firenze, piazza esigente e reduce da un'annata turbolenta: "La società vuole costruire qualcosa di bello", e proprio a poche ore dalla presentazione ha chiuso per l'arrivo di Atta dall'Udinese.
Fiorentina, la presentazione di Grosso
Fabio Grosso inizia la presentazione con i ringraziamenti soprattutto per "i direttori Ferrari, Paratici e Goretti per questa opportunità. Grazie anche alla proprietà per l'opportunità che mi sta dando. La Fiorentina è un club storico e per me essere qui è un grande orgoglio. Ringrazio anche il Sasssuolo, ho passato due anni bellissimi. È grazie a loro se oggi sono qui. Sono felice di essere qui".
Sul Mondiale vinto nel 2006: "Gli anni passano ma il livello che abbiamo toccato quell'anno resta nella storia e per me questo è un motivo di orgoglio. Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti in questi 20 anni e io ho cambiato mestiere. Ne sono passati anche 30 da un campionato Juniores regionale vinto dove ho iniziato a giocare: è una curiosità che mi piace ricordare. Oggi ho voltato pagina e grazie a Paratici ho avuto modo di buttarmi con i ragazzi che hanno fatto accendere in me una fiammella che continua ad ardere. Mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi. Conosco le mie responsabilità, faremo di tutto per fare qualcosa di bello".
La consapevolezza di Grosso
L'allenatore poi prosegue: "Sono consapevole di quello che mi è stato chiesto. La società vuole ricostruire qualcosa di bello e lo tengo presente. Poi però è il tempo e il lavoro che determinano le cose. Noi stiamo cercando di mettere dei tasselli per far crescere questo club. Vogliamo ricostuirire una Fiorentina competitiva e duratura". Sulla speranza di vincere un trofeo in Viola: "È nel sogno di tutti quello di riuscire a realizzare qualcosa di bello. Le emozioni sono determinanti, spostano i dettagli e le situazioni. Io vivo di emozioni. Ero emozionato quando parlavo di 30 e 20 anni fa così come lo sono oggi nell'essere qui. Sento che c'è la voglia e l'ambizione di voler alzare sempre l'asticella e questo è il nostro obiettivo. C'è ancora tanto da fare: devo ancora conoscere i ragazzi e sentire cosa sentono, ed è fondamentale". E chiude l'argomento immaginandosi cosa vorrebbe per il futuro: "Vogliamo fare della Fiorentina una squadra protagonista del nostro campionato. Ora penso al presente, ma ogni tanto immaginare quello che vogliamo diventare può schiarirti la strada per arrivarci. Proviamo a non dire quello che voglio... servono più fatti che parole".
Il ritiro e il modulo della nuova Fiorentina
Per quanto riguarda i giocatori da convocare per il ritiro: "A me piace sempre essere sincero: stiamo finendo di fare le ultime valutazioni. Magari poi oggi ci saranno anche altre novità (sorride ndr).... La gestione del gruppo è determinante. Per ora non ho chiamato nessuno, voglio prendermi tutto il tempo utile per decidere. Presto avrete la lista definitiva". Sul modulo: "Bisogna sempre avere le idee chiare quando si va in un posto. Io ho sempre cercato di mettere in campo una squadra con qualità morali importanti ma anche con coraggio, con una proposta offensiva. Poi certo, alcune volte ti devi adeguare alla realtà che trovi. L'idea è quella di giocare 4-3-3: l'ho sempre fatto e voglio continuare a farlo". Sull'arrivo di Atta: "Faccio i complimenti al direttore... qualche giorno fa gli ho scritto e gli ho chiesto se era sicuro che il ragazzo venisse (ride, ndr). Sono contento di questo acquisto, vedo Atta come centrocampista. Ha qualità, quantità e un potenziale grandissimo. Lo vedo come mezzala sinistra".
Firenze e il prossimo capitano della Fiorentina
Sulla piazza di Firenze: "Sono sempre stato molto parsimonioso con le parole... a me piace ridere, scherzare... quando hai delle responsabilità devi fare le cose per bene ma poi le parole hanno un peso. Rispetto agli inizi ora sono più loquace, ma voglio utilizzare ciò che dico nel modo giusto. Se sono qui è perché la società ha valutato che sono in grado di stare qua. Qui c'è una passione grandissima, Firenze è una città unica al mondo e sento questa voglia di mettermi a lavoro. C'è grande desiderio di voler fare le cose al meglio e il direttore sta lavorando sodo per mettermi a dispisizone ragazzi bravi". Sul prossimo capitano della Fiorentina: "De Gea? Sarà una decisione importante. Voglio conoscere tutti i giocatori e parlare con loro. Qui c'è bisogno di tante motivazioni visto che ci sono molte aspettative. Voglio capire chi sente davvero questi valori per fare le cose insieme. Ci sarà un ordine di capitani". E su Thorstvedt: "Non mi piace parlare dei ragazzi che non alleno... ma ringrazio tutti i miei ex ragazzi, compreso Kristian con cui ho avuto un ottimo rapporto. Ha grandi qualità e per ora nella testa ha altro. Lo stimo tanto come ragazzo ma non voglio parlare di singoli. Non ho fatto richieste specifiche perché sono nelle mani di un direttore che sa cosa fare".
Dragusin, Kean e il progetto Fiorentina
Grosso poi parla dei nuovi arrivi, Viery e Dragusin: "Scopriremo via via quali sono le caratteristiche dei nuovi giocatori e proveremo a esaltarle. Viery ha un grande potenziale, lo voglio scoprire. Dragusin lo conosco meglio perché ha già giocato qui: è un acquisto importante". Su Kean: "Lo conosco bene, ho inziato a lavorare alla Juve con lui e si vedevano già le sue potenzialità. Lo chiamai in Primavera da sotto età ed ha scalato le tappe. Ha grande potenziale e doti fische e tecniche di primo livello. Voglio scoprire i suoi pensieri adesso, ma lo considero centrale nel progetto della Fiorentina". Su Fagioli: "Sì, lo vedo al centro del mio progetto. È un ragazzo con qualità altissime, può fare grandi miglioramenti sotto tanti punti di vista. Parliamo di un giocatore che ho sempre piacere di abbracciare quando incontro". Sui giovani: "Faccio intanto i complimenti alla Primavera e all'U18 per i successi centrati. Non è il primo obiettivo quello di vincere i trofei ma è gratificante farlo. Per me i ragazzi bravi giocano, a prescindere dall'età. L'idea di fare un mix c'è e fa parte della storia mia e del direttore. È nei nostri pensieri quella di mettere dei giovani con i più grandi ma vedremo cammin facendo".
Il ruolo di Gudmundsson
A chiudere l'allenatore parla anche di Gudmundsson: "È difficile parlare di moduli perché sono le caratteristiche che determinano anche il modo di giocare. La libertà di movimento in un calcio che si gioca sempre più ad uomo può essere un vantaggio. Albert ha dimostrato qualità, ci voglio parlare e capire quelli che può essere la sua sensazione. Io voglio in squadra chi vuole lavorare sodo. Non è un esterno, ma nemmeno una punta. Mezz'ala? Non lo immagino in quel ruolo, specialmente dopo l'acquisto di Atta. Poi allenandolo magari provo a capire quelli che sono i suoi pregi e a nascondere i difetti". Sulla preparazione al Viola Park: "Noi abbiamo un centro sportivo unico. Rimanere qui è stata una nostra scelta, per provare a costruirci meglio".
"Le emozioni sono determinanti perché spostano situazioni e dettagli". E proprio di emozioni Fabio Grosso vive e ha vissuto. Proprio lui che viene presentato come nuovo allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario e a vent'anni esatti da quel rigore calciato nella finale Mondiale contro la Francia. Dal passato al presente con la voglia di mettersi nuovamente in gioco dopo il biennio importante col Sassuolo (promozione e salvezza) e a Firenze, piazza esigente e reduce da un'annata turbolenta: "La società vuole costruire qualcosa di bello", e proprio a poche ore dalla presentazione ha chiuso per l'arrivo di Atta dall'Udinese.
Fiorentina, la presentazione di Grosso
Fabio Grosso inizia la presentazione con i ringraziamenti soprattutto per "i direttori Ferrari, Paratici e Goretti per questa opportunità. Grazie anche alla proprietà per l'opportunità che mi sta dando. La Fiorentina è un club storico e per me essere qui è un grande orgoglio. Ringrazio anche il Sasssuolo, ho passato due anni bellissimi. È grazie a loro se oggi sono qui. Sono felice di essere qui".
Sul Mondiale vinto nel 2006: "Gli anni passano ma il livello che abbiamo toccato quell'anno resta nella storia e per me questo è un motivo di orgoglio. Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti in questi 20 anni e io ho cambiato mestiere. Ne sono passati anche 30 da un campionato Juniores regionale vinto dove ho iniziato a giocare: è una curiosità che mi piace ricordare. Oggi ho voltato pagina e grazie a Paratici ho avuto modo di buttarmi con i ragazzi che hanno fatto accendere in me una fiammella che continua ad ardere. Mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi. Conosco le mie responsabilità, faremo di tutto per fare qualcosa di bello".