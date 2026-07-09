"È grazie a Paratici", Grosso pronto per la Fiorentina: "Kean già dalla Juve, Fagioli…"

Firenze e il prossimo capitano della Fiorentina

Sulla piazza di Firenze: "Sono sempre stato molto parsimonioso con le parole... a me piace ridere, scherzare... quando hai delle responsabilità devi fare le cose per bene ma poi le parole hanno un peso. Rispetto agli inizi ora sono più loquace, ma voglio utilizzare ciò che dico nel modo giusto. Se sono qui è perché la società ha valutato che sono in grado di stare qua. Qui c'è una passione grandissima, Firenze è una città unica al mondo e sento questa voglia di mettermi a lavoro. C'è grande desiderio di voler fare le cose al meglio e il direttore sta lavorando sodo per mettermi a dispisizone ragazzi bravi". Sul prossimo capitano della Fiorentina: "De Gea? Sarà una decisione importante. Voglio conoscere tutti i giocatori e parlare con loro. Qui c'è bisogno di tante motivazioni visto che ci sono molte aspettative. Voglio capire chi sente davvero questi valori per fare le cose insieme. Ci sarà un ordine di capitani". E su Thorstvedt: "Non mi piace parlare dei ragazzi che non alleno... ma ringrazio tutti i miei ex ragazzi, compreso Kristian con cui ho avuto un ottimo rapporto. Ha grandi qualità e per ora nella testa ha altro. Lo stimo tanto come ragazzo ma non voglio parlare di singoli. Non ho fatto richieste specifiche perché sono nelle mani di un direttore che sa cosa fare".