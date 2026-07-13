Fiorentina e mercato da top club: è già Paratici-mania 

A Firenze è già Paratici mania. Con il direttore sportivo che con le sue mosse di mercato, fatte nel più stretto riserbo, ha già convinto la maggioranza dei tifosi che, nell’anno del centenario, sogna il riscatto di una Fiorentina reduce da una stagione complicata e soprattutto che il calcio torni al centro del progetto. E i quattro colpi già messi a segno infondono fiducia all’ambiente, anche e soprattutto nel fatto che la famiglia Commisso, dopo la morte del presidente Rocco, voglia rilanciare, visto che la cifra già spesa è intorno agli 80 milioni.

I colpi in entrata di Paratici

Fabio Paratici per alcune di queste operazioni ha studiato formule complicate ma molto usate all’estero, con una percentuale sulla rivendita futura liquidabile per almeno due terzi, secondo la bontà dell’acquisto o secondo condizioni già fissate. E’ questo ad esempio il caso dell’ultimo arrivato, il terzino destro Alex Jimenez, che arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni e l’eventuale 30% sulla futura rivendita a favore degli inglesi che la Fiorentina può appunto abbassare a 10. Possibilità che diventa un obbligo con 30 presenze del giocatore. Formula simile all’acquisto, questa volta a titolo definitivo, della mezzala sinistra Arthur Atta dall’Udinese (25 milioni subito più un 30% sulla futura rivendita riducibile al 10%). Ragionamenti insomma da fini commercialisti ma che rendono sostenibili operazioni economicamente importanti. A questi due colpi vanno aggiunti il difensore mancino brasiliano classe 2005 Viery (17 milioni al Gremio) e il centrale rumeno Radu Dragusin (riscatto obbligatorio condizionato a 19 milioni più il 10% della rivendita). Saranno intanto loro le facce nuove che Fabio Grosso avrà subito a disposizione (anche se Jimenez al momento è fuori dalla lista dei convocati in attesa del transfer e dell’ufficialità), nel ritiro che parte oggi.

Dagli esuberi ai nuovi obiettivi di mercato

Fa discutere l’esclusione dall’elenco pubblicato ieri dal club di Robin Gosens al quale è stato comunicato di non essere parte del progetto tecnico viola. Per sostituirlo sulla fascia sinistra Paratici ha intensificato i contatti per il terzino del Siviglia, Oso, che nelle scorse ore non è stato convocato per l’amichevole degli spagnoli. C’è da trovare la quadra tra richiesta (15 milioni) e offerta viola (10). Per quella zona del campo piace Victor Valdepenas che avrebbe espresso il suo gradimento per i viola che cercano di chiudere a 7-8 milioni di euro più un 50% sulla futura rivendita. Resta poi la pista per il centrocampista ivoriano (reduce dal Mondiale) del Trabzonspor, Oulai, che dalla Turchia danno per fatto e in arrivo a Firenze a metà settimana, anche se la Fiorentina frena. Tornando ai convocati assenti anche Jacopo Fazzini che oggi farà le visite mediche con il Cagliari e tutti i rientri dai prestiti (ad eccezione di Sohm e Moreno che sono al Viola Park) ossia Nzola, Barak, Sottil, Richardson, Valentini e Bianco, oltre a tanti giovani di nuovo girati in prestito.

Capitolo Kean

Nella serata di ieri è rientrato anche Moise Kean che manca dal campo ormai da aprile per i problemi alla tibia. Il centravanti dovrà verificare con Grosso non solo le condizioni fisiche ma anche se vuole ancora essere un giocatore della Fiorentina: sta per scadere (il 15) la clausola per l’acquisto di 62 milioni che al momento nessun club ha esercitato, ma il suo mercato potrebbe aprirsi proprio dopo quella data. Da oggi la squadra si allenerà dunque al Viola Park con due sedute giornaliere e due amichevoli (con la Primavera del neo tecnico Aurelio Andreazzoli il 19 e con il Gubbio il 22) prima della tournée a Londra (amichevoli con Qpr il 25 e il Watford il 29) e in Austria per l’amichevole di lusso con il Real Madrid il 1° agosto.