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“Cristiano Ronaldo e Pogba idoli. Fagioli? Come pochi al mondo”: Atta si presenta così

Il 23enne centrocampista franco-beninese, che la Fiorentina appena prelevato dall'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa al Viola Park: le dichiarazioni
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FIRENZE - "Ho scelto Firenze perché quando ho parlato con il direttore Paratici e con il mister mi hanno detto che volevano far crescere la Fiorentina. Ho pensato che fosse il posto giusto per me. Qui poi c'è una tifoseria appassionata e anche questo mi ha convinto". Dalla sala stampa del Viola Park, inizia così la conferenza di presentazione di Arthur Atta, che la Fiorentina ha appena acquistato dall'Udinese. Il 23enne centrocampista franco-beninese, definito "un mix tra Bellingham e Zidane" dal suo ex ds in Friuli, Gianluca Nani, non pensa alla rivalità tra i tifosi gigliati e quelli della Juventus: "Gli ho già detto al Direttore in privato che non mi ci rivedo molto... io ho come idoli oggi Cristiano Ronaldo e Pogba".

Il calcio di Grosso

"C'erano altre squadre, ma ho scelto Firenze. Il modo di giocare di questa squadra mi ha subito intrigato. Vuole sempre giocare avanti e sfruttare gli spazi. Vuole la palla sempre in movimento e giocare. Ecco perché sono molto contento di aver raggiunto la Fiorentina e avere un allenatore come Grosso. Ho ancora tante cose da imparare. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare. Fin da giovane ho sempre giocato da mezz'ala sinistra nel 4-3-3. Poi ovviamente nel professionismo le cose cambiano. Faccio sempre quello che chiede l'allenatore. Certo che il modulo con cui vogliamo giocare mi aiuterà tanto. Lo scorso anno ho fatto una buona stagione ma penso che stando qui posso fare ancora meglio. Posso segnare e fare assist. È quello che proverò a fare con la squadra. Non sento la pressione esterna, semmai l'orgoglio per la fiducia che ho ottenuto dalla società. Cercherò di fare il meglio per ripagarla", ha aggiunto Atta.

Gli obiettivi e la stima per Fagioli

"Sono certo che in questa squadra ci saranno più spazi liberi per me in campo. Penso di poter segnare di più, almeno lo spero. Lavorerò tanto per questo. Vogliamo fare bene ma ancora non abbiamo un obiettivo. Intanto dobbiamo conoscerci e lavorare bene insieme, seguendo il mister. Tra i nuovi compagni c'è anche Fagioli? Un giocatore davvero forte, trasmette sempre molta calma: è un piacere giocare con lui. Ci sono molti giocatori di livello in questa squadra", ha concluso Arthur Atta, autore di 5 gol e 4 assist in 32 presenze disputate con la maglia dell'Udinese nella stagione appena conclusa.

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