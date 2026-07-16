Dragusin si presenta alla Fiorentina: "Paratici decisivo per il mio arrivo". Poi la frase sulla Juve

"Sensazioni molto positive". Si presenta così, ai microfoni di Sky Sport, il nuovo acquisto della Fiorentina Radu Dragusin . Il difensore rumeno, ex Genoa e Juventus , è arrivato in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni . "L'Italia ha sempre ha avuto un posto speciale nel mio cuore. La Serie A è sempre un campionato molto tattico. Con il direttore sportivo Paratici ci conosciamo da tanto tempo, ha avuto un ruolo importante in questo mio arrivo a Firenze" , ha aggiunto Dragusin. "Fisicamente sto bene e sono pronto per la nuova stagione. Il progetto della Fiorentina mi piace molto: la mia è stata una scelta semplice da fare. Vogliamo crescere e migliorare giorno dopo giorno: è prematuro però parlare di obiettivi", ha concluso il nuovo difensore del team viola.

Dragusin: "Ho passato un periodo bruttissimo. Grosso..."

"Con il mister Grosso ci stiamo conoscendo per la prima volta, ma ci siamo trovati in Serie B con il Frosinone. Ho visto che le sue squadre giocano sempre bene e sono felice che sia il mio allenatore. Nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Compagno che mi ha impressionato? Siamo all'inizio, quindi non saprei ancora che nome dire". Dragusin vuole ripagare la fiducia della società, e rassicura sulle sue condizioni dopo l'infortunio che in Inghilterra lo ha limitato nell'ultima stagione. "Fisicamente sto bene, sono recuperato al cento per cento - afferma - Ho passato un bruttissimo periodo ma è servito a farmi crescere su altri aspetti e ora sono pronto per la Fiorentina". E sul possibile riscatto col suo nuovo club: "Per me conta solo la squadra, voglio rimanere qua per fare tante cose. Voglio ripagare la fiducia della società e fare bene con la squadra."

"Ringrazio il Tottenham. La Juventus Next Gen mi ha..."

"Voglio ringraziare il Tottenham che mi ha permesso di crescere come uomo e calciatore. Tramite questo trasferimento ho visto una realtà diversa da quella italiana, poi abbiamo vinto anche un trofeo (Europa League nel 2025, ndr). Mi porto dietro emozioni forti - ha commentato Radu Dragusin in conferenza stampa in merito alla sua esperienza con gli Spurs in questi due anni -. A Firenze ho ritrovato tanti ex compagni. Ho parlato con Gudmundsson, ma le cose erano già fatte." Sulla velocità della trattativa ha aggiunto: "In inverno ci sono state delle trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Le parole del mio agente? Loro lavorano per i giocatori, ma quest'estate non ci abbiamo pensato troppo. La trattativa è durata qualche giorno. Voglio essere un difensore che dà fiducia e sicurezza." Sull'esperienza alla Juventus ha affermato: "Avere l'Under 23, per tanti ragazzi, ha reso più facile la transizione dalla Primavera in prima squadra. Personalmente mi ha aiutato tanto".