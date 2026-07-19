Fiorentina, cinquina alla Primavera: doppio Piccoli, Grosso si gode subito Atta

Amichevole a campo ridotto per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso contro la Primavera viola di mister Andreazzoli: in difesa si sono visti i nuovi acquisti Dragusin e Viery. La sfida è stata di due tempi da 30 minuti ciascuno ed è terminata col punteggio di 5-1 per la formazione di Grosso. In gol sono andati Piccoli (doppietta), Atta, che ha aperto le marcature di tacco, Mandragora e Ndour. Per la squadra primavera la firma è stata di Beldenti, sotto gli occhi di Paratici che ha assistito al test da bordo campo.