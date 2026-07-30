Fiorentina, Kean torna in gruppo: c'è la supersfida al Real Madrid

Buone notizie in casa Fiorentina dopo la seduta di allenamento di oggi nel ritiro inglese di Teddington. Moise Kean, che nei due giorni precedenti aveva effettuato programma personalizzato, quest'oggi ha lavorato con i compagni, in particolar modo con i giocatori non scesi in campo dal 1' nell'amichevole di ieri contro il Watford, vinta 1-0. Seduta di scarico fra campo e palestra invece per i titolari della sfida a Bove e compagni. "Nello spogliatoio ci siamo detti che dobbiamo dare tutto per la Fiorentina perché è molto importante - ha raccontato David De Gea ai canali social del club gigliato -. Dobbiamo fare una stagione buona, di calcio, fare cose belle per i tifosi perché lo meritano tanto".
Verso il test contro il Real Madrid
Nel frattempo ieri sera è arrivato a Firenze il neo acquisto viola, Victor Valdebenas, prelevato dal Real Madrid per otto milioni di euro. In mattinata l'esterno spagnolo ha svolto le visite mediche e firmato il suo primo contratto con la Fiorentina. Valdebenas raggiungerà in serata il ritiro di Teddington e domattina effettuerà la sua prima seduta a disposizione di mister Grosso. Domani pomeriggio partenza per Klagenfurt, dove sabato è in programma al Wörthersee Stadion il test amichevole contro il Real Madrid.