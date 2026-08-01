Real Madrid-Fiorentina, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale 

Al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, il Real Madrid di José Mourinho inaugura la propria preparazione affrontando la Fiorentina guidata da Fabio Grosso in un'amichevole che, pur non assegnando trofei, rappresenta un banco di prova di assoluto livello per entrambe le squadre. Per i Blancos è il primo vero assaggio della nuova stagione sotto la guida del tecnico portoghese, tornato sulla panchina madridista con l'obiettivo di riportare il club ai vertici europei. Dopo le prime settimane di lavoro a Valdebebas, lo Special One cerca indicazioni sulla condizione atletica e sulla risposta del gruppo, ancora privo di diversi big rientrati più tardi dagli impegni estivi. Al di là del risultato, sarà una verifica importante per valutare automatismi, condizione fisica e risposte dei singoli in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali.
17:45
Real Madrid, le amichevoli prima del debutto in Liga
Il Real Madrid esordirà in Liga sabato 22 agosto alle 21.30 in casa dell'Espanyol. Prima, però, altri test amichevoli contro Ferencvaros (8 agosto alle 19), Deportivo La Coruna (12 agosto alle 21) e Schalke 04 (16 agosto alle 17).
17:30
Fiorentina, il programma delle amichevoli
Prima del debutto ufficiale in campionato contro la Roma all'Olimpico in programma lunedì 24 agosto alle 20.45, la Fiorentina affronterà in amichevole il Deportivo La Coruna (6 agosto alle 20) e il Modena (8 agosto alle 18).
17:15
Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Fiorentina
REAL MADRID: Lunin, Alexander-Arnold, Joan Martinez, Mario Rivas, Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dumfries, Alexis Ciria, Endrick. Allenatore: José Mourinho.
FIORENTINA: De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri, Mandragora, Oulai, Ndour, Atta, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Grosso.
17:00
Buona la prima per il Real Madrid di José Mourinho
Inizia nel migliore dei modi il Mourinho-bis al Real Madrid. Nella prima e fin qui unica amichevole disputata in questo precampionato, infatti, i Blancos hanno superato 4-1 il Leganes.
16:45
Il precampionato della Fiorentina
Sono già quattro le amichevoli giocate fin qui dalla Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il netto 8-0 alla formazione Under 20, la Viola ha battuto Gubbio e Watford per 1-0. In mezzo il ko per 3-2 contro il QPR.
16:22
Real Madrid-Fiorentina: Grosso sfida Mourinho
Il match inizierà tra un'ora e mezza. Il fischio d'inizio di Real Madrid-Fiorentina è infatti fissato per le ore 18 italiane.