Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Real Madrid-Fiorentina, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale 

Test di lusso per la Viola di Fabio Grosso che sfida i Blancos di José Mourinho. In Austria si fa già sul serio
4 min
liveblogReal MadridFiorentina
Real Madrid
Real Madrid
Fiorentina
Fiorentina
18:00
Amichevoli - 01.08.2026
Sportpark Klagenfurt

TabellinoCalendarioClassifiche
Real Madrid
18:00
Fiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, il Real Madrid di José Mourinho inaugura la propria preparazione affrontando la Fiorentina guidata da Fabio Grosso in un'amichevole che, pur non assegnando trofei, rappresenta un banco di prova di assoluto livello per entrambe le squadre. Per i Blancos è il primo vero assaggio della nuova stagione sotto la guida del tecnico portoghese, tornato sulla panchina madridista con l'obiettivo di riportare il club ai vertici europei. Dopo le prime settimane di lavoro a Valdebebas, lo Special One cerca indicazioni sulla condizione atletica e sulla risposta del gruppo, ancora privo di diversi big rientrati più tardi dagli impegni estivi. Al di là del risultato, sarà una verifica importante per valutare automatismi, condizione fisica e risposte dei singoli in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali.

17:45

Real Madrid, le amichevoli prima del debutto in Liga

Il Real Madrid esordirà in Liga sabato 22 agosto alle 21.30 in casa dell'Espanyol. Prima, però, altri test amichevoli contro Ferencvaros (8 agosto alle 19), Deportivo La Coruna (12 agosto alle 21) e Schalke 04 (16 agosto alle 17).

17:30

Fiorentina, il programma delle amichevoli 

Prima del debutto ufficiale in campionato contro la Roma all'Olimpico in programma lunedì 24 agosto alle 20.45, la Fiorentina affronterà in amichevole il Deportivo La Coruna (6 agosto alle 20) e il Modena (8 agosto alle 18). 

17:15

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Fiorentina

REAL MADRID: Lunin, Alexander-Arnold, Joan Martinez, Mario Rivas, Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dumfries, Alexis Ciria, Endrick. Allenatore: José Mourinho.

FIORENTINA: De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri, Mandragora, Oulai, Ndour, Atta, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Grosso. 

17:00

Buona la prima per il Real Madrid di José Mourinho

Inizia nel migliore dei modi il Mourinho-bis al Real Madrid. Nella prima e fin qui unica amichevole disputata in questo precampionato, infatti, i Blancos hanno superato 4-1 il Leganes.

16:45

Il precampionato della Fiorentina

Sono già quattro le amichevoli giocate fin qui dalla Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il netto 8-0 alla formazione Under 20, la Viola ha battuto Gubbio e Watford per 1-0. In mezzo il ko per 3-2 contro il QPR.

16:22

Real Madrid-Fiorentina: Grosso sfida Mourinho

Il match inizierà tra un'ora e mezza. Il fischio d'inizio di Real Madrid-Fiorentina è infatti fissato per le ore 18 italiane.

Sportpark Klagenfurt

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS