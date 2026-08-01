Real Madrid-Fiorentina, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale 

Al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, il Real Madrid di José Mourinho inaugura la propria preparazione affrontando la Fiorentina guidata da Fabio Grosso in un'amichevole che, pur non assegnando trofei, rappresenta un banco di prova di assoluto livello per entrambe le squadre. Per i Blancos è il primo vero assaggio della nuova stagione sotto la guida del tecnico portoghese, tornato sulla panchina madridista con l'obiettivo di riportare il club ai vertici europei. Dopo le prime settimane di lavoro a Valdebebas, lo Special One cerca indicazioni sulla condizione atletica e sulla risposta del gruppo, ancora privo di diversi big rientrati più tardi dagli impegni estivi. Al di là del risultato, sarà una verifica importante per valutare automatismi, condizione fisica e risposte dei singoli in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali.