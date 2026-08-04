Fiorentina, ritirata la 10 per una stagione: il motivo lo spiega Commisso

Sguardo al futuro ma anche occhio al passato: la Fiorentina lavora su più fronti. Mentre i viola hanno annunciato Joao Mario dalla Juventus e Fabio Paratici sta provando a chiudere il colpo Franco Mastantuono in prestito dal Real Madrid (che sarebbe soltanto l'ultimo di una grande campagna acquisti estiva), la società sta preparando una grande festa in onore del centenario del club . Per questo motivo, è arrivata una decisione presa direttamente dal presidente viola Giuseppe B. Commisso : la maglia numero 10 sarà ritirata per la stagione 2026/27.

Il 29 agosto si festeggerà il centenario della Fiorentina. Per l'occasione, la proprietà sta organizzando festeggiamenti, eventi e ricorrenze. "Saremo presto a Firenze con profonda gioia, insieme a mia madre Catherine, con i cuori colmi di emozione e con un grande senso di responsabilità per l’anno del 100° Anniversario della Fiorentina. Mia madre Catherine e io sentiamo tutta la responsabilità e tutta la bellezza di questo momento. Sappiamo quanto profondamente la Fiorentina faccia parte della vita di Firenze e di tante famiglie, dei tifosi che ci seguono da lontano e di chiunque si sia innamorato del colore viola", ha scritto il presidente Giuseppe B. Commisso in un lungo post su Instagram.

Vista la prestigiosa ricorrenza, la società viola vuole celebrare anche Giancarlo Antognoni, uno dei calciatori più rappresentativi della propria storia. E, per questo, verrà ritirata la maglia numero 10. Almeno per una stagione. Nell'annata 2026/27, nessun calciatore viola indosserà il numero tanto prestigioso. A spiegarne il motivo è proprio il figlio di Rocco Commisso: "In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. È per questo che lo voglio con tutti noi. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del 100° Anniversario del Club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c’è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina".

Gudmundsson senza numero

La scelta della Fiorentina spingerà Albert Gudmundsson a cambiare numero. Dal suo arrivo dal Genoa nell'estate del 2025, l'islandese ha indossato la maglia col 10 in 79 occasioni (in cui ha segnato 18 gol e fornito 9 assist). Per quello che sarà il terzo anno in viola, il classe 1997 dovrà sceglierne un altro.