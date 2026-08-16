Fiorentina, è già Mastantuono-mania: l'argentino gioca in spiaggia con i giovani tifosi

Franco Mastantuono ha già conquistato i tifosi della Fiorentina . Il talento classe 2007, arrivato in prestito secco dal Real Madrid e che ha già esordito nel secondo tempo della gara di Coppa Italia contro il Benevento , si è reso protagonista di un bel gesto assieme ad alcuni giovani tifosi direttamente in spiaggia.

Mastantuono, il gol a Forte dei Marmi

All'indomani della partita di Coppa Italia, Mastantuono - riporta ViolaNews - ha trascorso la giornata di Ferragosto a Forte dei Marmi. Mentre era in spiaggia è stato riconosciuto da alcuni ragazzi e ha iniziato a giocare a calcio con loro in riva al mare. È già virale il video in cui calcia col suo mancino e segna a un ragazzo che si è improvvisato portiere in acqua. Anche se Firenze sarà verosimilmente solo un punto di passaggio, il 19enne resterà già nel cuore del popolo viola.