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Fiorentina, è già Mastantuono-mania: l'argentino gioca in spiaggia con i giovani tifosi

Il 19enne appena arrivato dal Real Madrid è diventato subito un beniamino per il popolo di Firenze: calcia e si diverte a Forte dei Marmi
2 min
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Franco Mastantuono ha già conquistato i tifosi della Fiorentina. Il talento classe 2007, arrivato in prestito secco dal Real Madrid e che ha già esordito nel secondo tempo della gara di Coppa Italia contro il Benevento, si è reso protagonista di un bel gesto assieme ad alcuni giovani tifosi direttamente in spiaggia.

Mastantuono, il gol a Forte dei Marmi

All'indomani della partita di Coppa Italia, Mastantuono - riporta ViolaNews - ha trascorso la giornata di Ferragosto a Forte dei Marmi. Mentre era in spiaggia è stato riconosciuto da alcuni ragazzi e ha iniziato a giocare a calcio con loro in riva al mare. È già virale il video in cui calcia col suo mancino e segna a un ragazzo che si è improvvisato portiere in acqua. Anche se Firenze sarà verosimilmente solo un punto di passaggio, il 19enne resterà già nel cuore del popolo viola.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

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