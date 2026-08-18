Joao Mario 'illude' la Juve: "Il progetto Fiorentina è per il presente e il futuro, mi è piaciuto"

"Quello della Fiorentina è un progetto, sia per il presente che per il futuro, che mi è piaciuto moltissimo. Sto affrontando questa sfida con grande entusiasmo. Cercherò di fare una grande stagione, sono qui in prestito, il mio futuro si vedrà, ma sono molto felice in questo momento". Dopo le esperienze italiane con Juventus e Bologna, l'esterno destro João Mário cerca nella Fiorentina l'occasione giusta per dimostrare tutto il proprio valore. Il club gigliato ha deciso di puntare su di lui per dare velocità, imprevedibilità e preziosi assist al gioco proposto dal tecnico Fabio Grosso che, non a caso, venerdì scorso, contro il Benevento, in Coppa Italia, lo ha subito mandato in campo dal 1'. "L'anno scorso sono andato alla Juventus, in un calcio differente da quello portoghese, mi sono dovuto adattare a un nuovo Paese, a un nuovo modo di giocare e a un nuovo club - ha aggiunto João Mário -. Non tutto ha funzionato ma ho sempre cercato di dare il meglio. Non ho giocato quanto mi aspettavo per cui per dimostrare a me stesso che potevo starci in questo campionato sono passato al Bologna. Le cose lì sono decisamente migliorate e per me è stata una scommessa vinta. Ora sono alla Fiorentina, sono orgoglioso di ciò e ho tanta voglia di mostrare il mio calcio".

Grosso e il calcio italiano João Mário in merito alle ambizioni della sua nuova squadra ha voluto tenere i fari spenti. "Siamo partiti forte però è bene non avere obiettivi all'inizio, ma costruirseli partita dopo partita, dando il massimo sempre e poi essere felici di quanto ottenuto a fine stagione". Intanto lui sembra aver già conquistato la fiducia del proprio tecnico. "Mister Grosso è giovane, ha idee nuove, gli piace un calcio offensivo, vuole una squadra che sia intensa, con un buon livello di calcio e tutto questo è molto attraente per me e credo anche per tutti i tifosi della Fiorentina. Nostro compito come calciatori sarà seguirlo il più possibile perché penso che abbia uno stile di gioco ideale per noi, quindi non vedo l'ora di iniziare questa stagione". Continua, dunque, il percorso italiano del classe 2000 lusitano. "In Portogallo ho sempre giocato nel Porto e non ho avuto la possibilità di giocare in altri campionati, quindi quando si è presentata l'occasione di venire in Italia l'ho colta al volo. Questo è un calcio più tattico e più fisico, aspetti in cui penso di essere cresciuto nello scorso campionato ma posso farlo ancora di più. Questo è un campionato di alto livello, con calciatori di livello 'top mondiale', giocare qui per me è una grande sfida".

Condizioni, caratteristiche e il sogno Portogallo Dopo aver rassicurato sulle proprie condizioni fisiche, vista la sostituzione che lo ha visto protagonista all'intervallo della sfida contro il Benevento di quattro giorni fa ("Ho avuto un dolorino e per sicurezza ho deciso di uscire, ma sto già meglio, sto facendo un trattamento e già punto a recuperare per la prossima partita") João Mário ha parlato delle proprie caratteristiche: "Sono un giocatore offensivo, posso fornire assist, fare anche gol, quindi posso essere utile alla squadra in più modi. Venerdì scorso ho servito l'assist a Kean ma è stato bravissimo anche lui, il movimento che ha fatto lo ha portato a segnare. Speriamo di farne tanti altri di assist. Fra i miei obiettivi in questa stagione c'è anche quello di tornare ad essere convocato per la nazionale portoghese, farò di tutto per raggiungerlo".