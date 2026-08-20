Fiorentina, Mastantuono si presenta: "Ecco perché ho scelto di venire qui"

"Avevo molte opzioni e ringrazio, ma quando ho parlato con la Fiorentina sono stato convinto dal progetto, molto interessante e adatto alla crescita della mia carriera, e una settimana prima dell'annuncio avevo già deciso. Sono molto contento, penso sia la scelta giusta per la mia carriera, mi è sempre piaciuto giocare in Italia e finalmente è arrivata questa occasione. Spero di passare un bell'anno con la Fiorentina". Così Franco Mastantuono, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. Il giovane attaccante argentino classe 2007, in possesso anche della cittadinanza italiana, è arrivato in prestito dal Real Madrid. “Arrivare e trovare quella accoglienza all'aeroporto è stato molto bello, ma non la vedo come una responsabilità ulteriore. Sono molto convinto di poter fare le cose bene in un club così importante come la Fiorentina, e voglio dare il massimo per i tifosi e per i miei compagni, per riportare la squadra ai vertici”. Così Franco Mastantuono, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina.

Mastantuono: "Mi sento più comodo in fase offensiva" Il giovane attaccante argentino classe 2007, in possesso anche della cittadinanza italiana, è arrivato in prestito dal Real Madrid.“Sono a disposizione di ciò che servirà alla squadra, io mi sento più comodo in fase offensiva ma l'importante è aiutare la squadra. Voglio fare una grande stagione e mi piacerebbe entrare nella storia della Fiorentina come altri argentini, fra tutti Batistuta che è una leggenda. Non faccio promesse se non che mi impegnerò al massimo per aiutare i compagni e la Fiorentina a centrare gli obiettivi. Cosa non ha funzionato al Real? Abbiamo avuto un'annata complessa ma nel calcio anche i momenti difficili aiutano a migliorare, non cerco rivincite bensì l'opportunità per dimostrare il calciatore che sono, aiutare la Fiorentina ed essere felice di giocare a calcio".

Coppa Italia Fiorentina, Kean subito decisivo: che gol in Coppa Italia. Assist di Joao Mario Su Nico Paz, Atta, Kean, Gudmundsson e il numero 30 "Nico Paz? Non ci ho parlato, ma ci ho giocato insieme in nazionale e ho visto il suo percorso. Ha avuto un bell'impatto al Como, è un grande giocatore ma soprattutto una grande persona. Non voglio fare paragoni, vengo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e le cose se succedono, è perché devono succedere, non per somiglianze definite. Spero di poter fare bene qui. La squadra è interessante e credo sarà bella da vedere in stagione. Ci sono giocatori di qualità, molti mi hanno sorpreso. Ci sono alcuni come Atta, Kean e Gudmundsson che sono di grande livello ma ce ne sono molti altri. Il numero 30? Lo uso perché è il numero con cui ho debuttato al River, mi piace e sono abituato a usarlo. La miglior scelta è continuare a indossarlo", ha concluso Mastantuono.