Pellegrino, voglia di Fiorentina: "Progetto ambizioso, sogno di giocare la Champions"

"Sono venuto a Firenze con tante aspettative e la voglia di aiutare la Fiorentina. Il progetto della Fiorentina era un progetto con grande ambizione e questo mi ha fatto scegliere Firenze. e poi c'è un bellissimo legame tra città, tifoseria e squadra". Così Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001, oggi al Viola Park nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina, acquistato dal Parma. Lunedì il debutto dei viola all'Olimpico contro la Roma. Pellegrino potrebbe essere subito chiamato in campo. "Sono pronto per giocare e sarò a disposizione di mister Grosso", assicura l'attaccante argentino.

Le parole di Pellegrino "In allenamento si fanno le partite e si cambiano i compagni, con Franco Mastantuono stiamo giocando sempre insieme, non so se è casualità, siamo accanto anche in spogliatoio, mi fa molto piacere", aggiunge Pellegrino. Del suo percorso, il giovane attaccante dice: "Sono orgoglioso della crescita che sto avendo nella mia carriera, ma il mio focus è su oggi, su allenarmi al massimo per fare bene a Roma e portare a casa i 3 punti". Sul suo compagno di reparto Moise Kean e potenziale concorrente per una maglia da titolare, Pellegrino dice: "Ho parlato con lui, è un bravissimo ragazzo e mi ha accolto molto bene, ed è fortissimo".

Coppa Italia Fiorentina, Kean subito decisivo: che gol in Coppa Italia. Assist di Joao Mario Pellegrino su Batistuta Infine, a chi gli chiede se sente la responsabilità di giocare in una squadra nella quale in passato hanno militato grandi attaccanti argentini, primo tra tutti Gabriel Batistuta, Pellegrino risponde: "Non ha senso paragonarmi ai grandi fenomeni argentini del passato, io provo a fare bene per i miei tifosi ma devo lavorare per crescere. L'ambizione è ciò che ci permette di migliorare e bisogna sempre averla. Giocare la Champions League e il Mondiale sono alcuni dei sogni che ho, ma bisogna lavorare, imparare e migliorare, poi si vedrà con il tempo".