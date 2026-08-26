Kean in ritardo, caos allenamento e la Fiorentina lo multa! Il Como spinge: gli aggiornamenti

La Fiorentina multa Kean

È arrivata la risposta della Fiorentina alla presa di posizione di Moise Kean: il club viola ha reagito con una multa e ha riconvocato il giocatore al Viola Park nel pomeriggio, questa volta per svolgere una seduta individuale. E il giocatore ha accettato. La linea della società è stata molto chiara: qualora la punta avesse deciso di rifiutarsi nuovamente di allenarsi, sarebbe scattata una nuova sanzione. E lo stesso provvedimento sarebbe stato adottato nei giorni successivi. Il rapporto tra il club e l'attaccante è entrato così in una fase particolarmente delicata, con la Fiorentina intenzionata a mantenere una posizione ferma di fronte al suo comportamento, invitandolo alla professionalità nonostante la trattativa in corso con il Como. Intanto la squadra di Fabregas ha appena ufficializzato un nuovo innesto.