Kean in ritardo, caos allenamento e la Fiorentina lo multa! Il Como spinge: gli aggiornamenti

Moise Kean vuole lasciare la Fiorentina. L'attaccante viola ha dato da tempo priorità al trasferimento al Como e sta forzando la mano per raggiungere Cesc Fabregas. Una grana in più per la Fiorentina di Fabio Grosso, reduce dalla pesante sconfitta contro la Roma nella gara inaugurale del campionato di Serie A. Intanto, anche la società lariana sta spingendo per arrivare al ventiseienne, considerato il numero 9 da cui ripartire per affrontare nel migliore dei modi una stagione importante, che vedrà il Como giocare per la prima volta la Champions League. In giornata è arrivata una svolta improvvisa: l'ex Juventus ha deciso di non prendere parte all'allenamento al Viola Park, ma la società non è stata con le mani in mano e si è fatta sentire.
Kean diserta l'allenamento: vuole il Como
Moise Kean vuole il Como. Dopo aver accettato la proposta della società lariana e raggiunto un accordo di massima fino al 30 giugno 2031, il ventiseienne ha deciso di forzare la mano. Il vercellese si è prima presentato in ritardo al Viola Park, rispetto all'orario stabilito da Fabio Grosso dopo il pesante 4-0 con la Roma dell'Olimpico. Poi si è rifiutato di allenarsi. Un atteggiamento forte e significativo, che fa capire la volontà dell'attaccante che ritiene ormai conclusa la sua avventura in viola. Una scelta, inoltre, non concordata con la Fiorentina ma presa in maniera autonoma dal calciatore.
L'ex attaccante della Juventus non si sentiva nelle condizioni adatte per allenarsi vista la trattativa in corso tra la Fiorentina e il Como. La società lariana ha fatto recapitare ai viola una seconda offerta ufficiale, arrivando a toccare i 40 milioni di euro complessivi (bonus inclusi). Da capire ora la posizione di Fabio Paratici e della dirigenza, in virtù della forte presa di posizione dell'attaccante della Nazionale Italiana. Intanto però la dirigenza ha usato il pugno duro contro l'atteggiamento dell'attaccante italiano.
La Fiorentina multa Kean
È arrivata la risposta della Fiorentina alla presa di posizione di Moise Kean: il club viola ha reagito con una multa e ha riconvocato il giocatore al Viola Park nel pomeriggio, questa volta per svolgere una seduta individuale. E il giocatore ha accettato. La linea della società è stata molto chiara: qualora la punta avesse deciso di rifiutarsi nuovamente di allenarsi, sarebbe scattata una nuova sanzione. E lo stesso provvedimento sarebbe stato adottato nei giorni successivi. Il rapporto tra il club e l'attaccante è entrato così in una fase particolarmente delicata, con la Fiorentina intenzionata a mantenere una posizione ferma di fronte al suo comportamento, invitandolo alla professionalità nonostante la trattativa in corso con il Como. Intanto la squadra di Fabregas ha appena ufficializzato un nuovo innesto.
Il Como ufficializza Kambwala
Dopo Trevoh Chalobah, il Como ha accolto anche un altro difensore: si tratta di Willy Kambwala, arrivato dal Villarreal. Il club lariano ha acquistato il classe 2004 in prestito con diritto di acquisto (fissato a 10 milioni di euro). In caso di riscatto, il ventiduenne firmerà poi un contratto fino al 30 giugno 2031. Ecco la nota ufficiale: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Kambwala dal Villarreal fino al termine della stagione 2026/27, con opzione di acquisto a titolo definitivo. Kambwala ha cominciato il suo percorso giovanile in Francia, all’FC Sochaux, prima di unirsi al settore giovanile del Manchester United nel 2020. Ha fatto il suo debutto da professionista con il Manchester United nel dicembre 2023 contro il West Ham in un percorso che l’ha visto collezionare dieci presenze nella stagione 2023/24, di cui otto in Premier League. È stato inoltre parte della squadra che ha vinto l’FA Cup in quella stagione. Kambwala è passato al Villarreal nell’estate del 2024, totalizzando 21 presenze tra La Liga e Copa del Rey nella sua prima stagione in Spagna, con il club che ha ottenuto il quinto posto, qualificandosi in UEFA Champions League".
Moise Kean vuole lasciare la Fiorentina. L'attaccante viola ha dato da tempo priorità al trasferimento al Como e sta forzando la mano per raggiungere Cesc Fabregas. Una grana in più per la Fiorentina di Fabio Grosso, reduce dalla pesante sconfitta contro la Roma nella gara inaugurale del campionato di Serie A. Intanto, anche la società lariana sta spingendo per arrivare al ventiseienne, considerato il numero 9 da cui ripartire per affrontare nel migliore dei modi una stagione importante, che vedrà il Como giocare per la prima volta la Champions League. In giornata è arrivata una svolta improvvisa: l'ex Juventus ha deciso di non prendere parte all'allenamento al Viola Park, ma la società non è stata con le mani in mano e si è fatta sentire.
Kean diserta l'allenamento: vuole il Como
Moise Kean vuole il Como. Dopo aver accettato la proposta della società lariana e raggiunto un accordo di massima fino al 30 giugno 2031, il ventiseienne ha deciso di forzare la mano. Il vercellese si è prima presentato in ritardo al Viola Park, rispetto all'orario stabilito da Fabio Grosso dopo il pesante 4-0 con la Roma dell'Olimpico. Poi si è rifiutato di allenarsi. Un atteggiamento forte e significativo, che fa capire la volontà dell'attaccante che ritiene ormai conclusa la sua avventura in viola. Una scelta, inoltre, non concordata con la Fiorentina ma presa in maniera autonoma dal calciatore.
L'ex attaccante della Juventus non si sentiva nelle condizioni adatte per allenarsi vista la trattativa in corso tra la Fiorentina e il Como. La società lariana ha fatto recapitare ai viola una seconda offerta ufficiale, arrivando a toccare i 40 milioni di euro complessivi (bonus inclusi). Da capire ora la posizione di Fabio Paratici e della dirigenza, in virtù della forte presa di posizione dell'attaccante della Nazionale Italiana. Intanto però la dirigenza ha usato il pugno duro contro l'atteggiamento dell'attaccante italiano.