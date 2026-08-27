Kean-Fiorentina, tensione alle stelle: sfuriate, ritardi e multa. Cosa succede ora

Pugno duro della Fiorentina con il suo centravanti, Moise Kean, che ieri mattina ha provato a forzare il proprio passaggio al Como, con cui ha già l'accordo. Forte della seconda offerta formulata dal club lariano alla Fiorentina, di 35 milioni come base fissa e cinque di bonus, che rappresentano dunque quei 40 milioni che aveva chiesto il club viola, Kean infatti si è presentato in ritardo al Viola Park (non la prima volta a dire la verità), rifiutandosi di allenarsi con il gruppo viola perché non nelle giuste condizioni mentali per farlo ed esprimendo appunto la volontà di cogliere questa opportunità di andare a giocare la Champions nella squadra di Fabregas. La dirigenza a quel punto ha però optato per la linea dura verso il centravanti, non autorizzato dal club a lasciare il Viola Park, ed ha deciso di multarlo, convocandolo per una seduta personalizzata nel pomeriggio. Dopo il braccio di ferro e le sfuriate mattutine, il giocatore si è tranquillizzato e si è allenato regolarmente nelle ore successive, complici anche le telefonate con l’entourage che non vuole andare certo allo scontro con la Fiorentina, con cui i rapporti sono tuttora ottimi, ma trovare piuttosto una soluzione che accontenti tutti.

Fiorentina, se Kean parte chi arriva? Questa mattina la cartina tornasole sarà l’allenamento di gruppo, cui Kean dovrà presentarsi, pena un’altra multa. Più che la cifra in sé stessa (da aggiustare magari tra quota fissa e bonus) dopo il rifiuto della prima offerta, stavolta ad essere d’ostacolo al trasferimento di Kean al Como, per la Fiorentina, è l’assenza sul mercato di un sostituto adeguato dell’azzurro. Soluzione alla quale la dirigenza sta lavorando alacremente, con Paratici avvistato più volte sul terrazzo del centro sportivo discutere animatamente al telefono. Lui stesso nel pre-gara con la Roma aveva dettato tre condizioni per la cessione di Kean: volontà del giocatore, cifra adeguata e sostituto più forte o di pari valore. E a mancare, blitz notturni a parte cui il ds viola ha abituato, è proprio un’altra punta da regalare a Grosso che, in avvio di questa esperienza viola, certo si sarebbe risparmiato questo braccio di ferro con il giocatore più importante della rosa, rimasta tra l’altro ancora da completare sugli esterni e a centrocampo.

I profili Viola per il dopo Kean Il nome di Beto per il dopo Kean resta il più gettonato. L’ex Udinese, classe 98, nelle due stagioni all’Everton ha fatto 111 presenze mettendo a segno 25 gol. Ma c’è anche l’idea, più gradita alla piazza, dell’ex Bologna Joshua Zirkzee sul quale però resta vigile la Juventus: proseguono comunque i contatti. E a proposito dei bianconeri ci sono stati sondaggi per Jonhatan David, ma l’operazione non è semplice. C’è da capire poi quanto il Como sia disposto ad aspettare la Fiorentina prima di passare ad un altro obiettivo. Continua la caccia anche all’esterno di sinistra, con Paratici che ha nella lista Johan Bakayoko del Lipsia (più abituato però a giocare a destra dove c’è già Mastantuono) e Jaden Philogene che ha comunicato all’Ipswich Town di voler andare via. In uscita difficoltà, oltre che per Kean, anche per Dodo perché la Fiorentina ritiene bassa l’offerta di 7 milioni formulata dal Nottingham Forest. La società viola è stata chiara su un punto: non ha bisogno di vendere, figuriamoci svendere. A centrocampo con le valigie in mano c’è invece Giovanni Fabbian che andrà al Parma o al Sassuolo.