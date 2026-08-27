Kean al Como, c'è l'accordo! Fiorentina, per il sostituto ora è intreccio con la Juve

Kean-Como, la fumata bianca è arrivata. L’attaccante italiano ha scelto il progetto lariano e, dopo giorni di contatti e trattative, è stato raggiunto un accordo verbale con la Fiorentina per il trasferimento. Un’operazione importante, costruita su cifre significative: 10 milioni di euro per il prestito, con obbligo di acquisto fissato a 25 milioni e garantito, ai quali potranno aggiungersi altri 5 milioni di bonus. La volontà del giocatore ha avuto un peso decisivo nella trattativa. Moise, infatti, voleva soltanto il Como e ha spinto per il trasferimento, prendendosi anche una multa. E ora la viola si è già attivata per trovare il suo sostituto.
Fiorentina, caccia al sostituto: spunta anche Zirkzee
Mentre lavora per completare l’uscita di Kean, la Fiorentina è già alla ricerca del suo sostituto. Tra i nomi sondati dal club viola è emerso anche quello di Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United che potrebbe prendere in considerazione un ritorno in Italia. La punta conosce già la Serie A dopo l’esperienza con il Bologna nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 e continua a essere un profilo seguito da diversi club, come la Juventus. La Fiorentina attende dunque di capire se il giocatore sarà disposto ad aprire alla destinazione viola.
Il nodo sarà quindi la tempistica. Zirkzee dovrà decidere se aspettare gli sviluppi delle altre piste e arrivare fino agli ultimissimi giorni di mercato oppure dare un’apertura concreta alla Fiorentina. In quel caso, il club viola potrebbe accelerare e trasformare l’interesse per l’attaccante olandese in una vera trattativa.