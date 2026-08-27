Kean al Como, c'è l'accordo! Fiorentina, per il sostituto ora è intreccio con la Juve

Kean-Como, la fumata bianca è arrivata. L’attaccante italiano ha scelto il progetto lariano e, dopo giorni di contatti e trattative, è stato raggiunto un accordo verbale con la Fiorentina per il trasferimento. Un’operazione importante, costruita su cifre significative: 10 milioni di euro per il prestito, con obbligo di acquisto fissato a 25 milioni e garantito, ai quali potranno aggiungersi altri 5 milioni di bonus. La volontà del giocatore ha avuto un peso decisivo nella trattativa. Moise, infatti, voleva soltanto il Como e ha spinto per il trasferimento, prendendosi anche una multa. E ora la viola si è già attivata per trovare il suo sostituto.