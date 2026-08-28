Grosso: "Kean è ancora della Fiorentina. Siamo tutti concentrati sul Frosinone, compreso Gudmundsson"

" Ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso bellissimo fatto in Serie B , che si è riproposto nella prima giornata con grande energia ed intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà da affrontarla con grandissima umiltà. Dovremo saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato, e capire che c'é grande voglia di ottenere un bel risultato per tantissime ragioni. In primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare". Domani sarà una Fiorentina quasi certamente priva di Moise Kean , anche se "è tutto in evoluzione, vedremo oggi quando i ragazzi arriveranno al campo che tipo di situazione è".

"Kean si è sempre allenato bene, poi..."

Grosso conferma che il bomber azzurro si è sempre allenato bene nonostante le voci di mercato che lo riguardano, "poi come tutte le persone si possono commettere delle ingenuità e degli errori (come rifiutare di allenarsi coi compagni, ndr)". Poi, ha ammesso, "ci sono state delle evoluzioni che capiremo meglio oggi pomeriggio. Decideremo in seguito cosa fare."Kean è un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri, delle ambizioni, ho parlato tanto con lui, bisogna sapersi prendere le responsabilità delle decisioni che si prendono e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte. Ovviamente è lecito avere delle aspettative diverse, però ancora è un giocatore della Fiorentina, quindi io mi soffermo su questo e cerco di preparare al meglio la partita che arriva perché conosco le grandissime difficoltà che ci sono e che si presenteranno. Però - ha concluso Grosso - abbiamo le qualità per provare ad ottenere quello che vogliamo. Gudmundsson? Non è influenzato dal mercato e non lo sarà. Difficilmente faccio giocare qualcuno condizionato dalle voci di mercato. Lo vedo concentrato e sta bene".