Grosso: "Kean è ancora della Fiorentina. Siamo tutti concentrati sul Frosinone, compreso Gudmundsson"

"Non dobbiamo convincere nessuno, siamo convinti di quello che stiamo facendo, delle difficoltà a cui stiamo andando incontro, però siamo altrettanto convinti che i tanti ragazzi molto bravi che abbiamo all'interno, con lavoro e con un pizzico di tempo, ci porteranno ad avere delle belle soddisfazioni". Duramente sconfitta al debutto in campionato contro la Roma, e inevitabilmente stordita delle ultime evoluzioni di mercato, la Fiorentina guidata da Fabio Grosso, impegnata nel tardo pomeriggio di domani, sabato 29 agosto, contro il Frosinone, si trova già chiamata a dare risposte concrete, per non veder deprimere ulteriormente un ambiente che fino ad una settimana fa era pieno di entusiasmo visto la brillante campagna acquisti estiva. "La nostra idea iniziale è stata la grande voglia di provare a cambiare - ha aggiunto il mister viola in conferenza stampa - e lo stiamo facendo sotto tanti punti di vista. Ovviamente cambiare non significa distruggere, ed è importante anche provare a costruire un qualcosa di bello all'interno per poi provare a mostrarlo all'esterno".
Grosso: "Nel cambiamento ci sono le difficoltà"
"La difficoltà è che nel cambiamento ovviamente ci sono le turbolenze, le difficoltà, gli adattamenti. Ci sono dei giorni in cui pensi che fai dei passi avanti, altri in cui ti accorgi che ne fai tanti indietro. Se vuoi provare a cambiare e costruire devi avere la pazienza, la forza e la volontà di stare dentro questi cambiamenti, e assorbire quelle che sono le grandi difficoltà dei cambiamenti, e nel tempo provare a tirare fuori quello che hai immaginato di tirare fuori dai tanti investimenti che hai fatto, perché comunque la società ha fatto dei grandissimi sforzi per provare a costruire qualcosa di bello". Proprio per iniziare a costruire qualcosa di bello, all'orizzonte per la Fiorentina c'è la gara contro una neo promossa.
"Voglio una grande partita"
Contro il Frosinone "voglio che la nostra squadra faccia una grande partita, perché c'è bisogno di fare una grande partita - ha aggiunto il campione del mondo di Germania 2006 -. Ci siamo preparati al meglio perché conosciamo quello che è l'appuntamento di domani, sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario del club, perché vedo quanta passione, entusiasmo e voglia ci sia di rivedere una Fiorentina importante".
Grosso su Kean: "Stiamo monitorando la situazione"
"Ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso bellissimo fatto in Serie B, che si è riproposto nella prima giornata con grande energia ed intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà da affrontarla con grandissima umiltà. Dovremo saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato, e capire che c'é grande voglia di ottenere un bel risultato per tantissime ragioni. In primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare". Domani sarà una Fiorentina quasi certamente priva di Moise Kean, anche se "è tutto in evoluzione, vedremo oggi quando i ragazzi arriveranno al campo che tipo di situazione è".
"Kean si è sempre allenato bene, poi..."
Grosso conferma che il bomber azzurro si è sempre allenato bene nonostante le voci di mercato che lo riguardano, "poi come tutte le persone si possono commettere delle ingenuità e degli errori (come rifiutare di allenarsi coi compagni, ndr)". Poi, ha ammesso, "ci sono state delle evoluzioni che capiremo meglio oggi pomeriggio. Decideremo in seguito cosa fare."Kean è un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri, delle ambizioni, ho parlato tanto con lui, bisogna sapersi prendere le responsabilità delle decisioni che si prendono e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte. Ovviamente è lecito avere delle aspettative diverse, però ancora è un giocatore della Fiorentina, quindi io mi soffermo su questo e cerco di preparare al meglio la partita che arriva perché conosco le grandissime difficoltà che ci sono e che si presenteranno. Però - ha concluso Grosso - abbiamo le qualità per provare ad ottenere quello che vogliamo. Gudmundsson? Non è influenzato dal mercato e non lo sarà. Difficilmente faccio giocare qualcuno condizionato dalle voci di mercato. Lo vedo concentrato e sta bene".
"Non dobbiamo convincere nessuno, siamo convinti di quello che stiamo facendo, delle difficoltà a cui stiamo andando incontro, però siamo altrettanto convinti che i tanti ragazzi molto bravi che abbiamo all'interno, con lavoro e con un pizzico di tempo, ci porteranno ad avere delle belle soddisfazioni". Duramente sconfitta al debutto in campionato contro la Roma, e inevitabilmente stordita delle ultime evoluzioni di mercato, la Fiorentina guidata da Fabio Grosso, impegnata nel tardo pomeriggio di domani, sabato 29 agosto, contro il Frosinone, si trova già chiamata a dare risposte concrete, per non veder deprimere ulteriormente un ambiente che fino ad una settimana fa era pieno di entusiasmo visto la brillante campagna acquisti estiva. "La nostra idea iniziale è stata la grande voglia di provare a cambiare - ha aggiunto il mister viola in conferenza stampa - e lo stiamo facendo sotto tanti punti di vista. Ovviamente cambiare non significa distruggere, ed è importante anche provare a costruire un qualcosa di bello all'interno per poi provare a mostrarlo all'esterno".
Grosso: "Nel cambiamento ci sono le difficoltà"
"La difficoltà è che nel cambiamento ovviamente ci sono le turbolenze, le difficoltà, gli adattamenti. Ci sono dei giorni in cui pensi che fai dei passi avanti, altri in cui ti accorgi che ne fai tanti indietro. Se vuoi provare a cambiare e costruire devi avere la pazienza, la forza e la volontà di stare dentro questi cambiamenti, e assorbire quelle che sono le grandi difficoltà dei cambiamenti, e nel tempo provare a tirare fuori quello che hai immaginato di tirare fuori dai tanti investimenti che hai fatto, perché comunque la società ha fatto dei grandissimi sforzi per provare a costruire qualcosa di bello". Proprio per iniziare a costruire qualcosa di bello, all'orizzonte per la Fiorentina c'è la gara contro una neo promossa.
"Voglio una grande partita"
Contro il Frosinone "voglio che la nostra squadra faccia una grande partita, perché c'è bisogno di fare una grande partita - ha aggiunto il campione del mondo di Germania 2006 -. Ci siamo preparati al meglio perché conosciamo quello che è l'appuntamento di domani, sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario del club, perché vedo quanta passione, entusiasmo e voglia ci sia di rivedere una Fiorentina importante".