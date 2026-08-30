Pagelle Fiorentina, Grosso Horror Picture Show col Frosinone: zero sufficienze e l'ex Juve Dragusin...

Oltre 200 milioni in due anni di mercato e un bilancio che riporta di una stagione disputata interamente sull'orlo della retrocessione e un'altra iniziata con 7 gol subiti nelle prime due giornata di campionato, che hanno fatto la felicità di Roma prima e Frosinone poi (al Franchi). Questo il racconto di un incubo senza fine da cui la Fiorentina prova invano a tirarsi fuori. L'arrivo di Paratici, il passaggio di consegne da Vanoli a Grosso, la febbre Mastantuono che sommata ai colpi precedenti aveva persuaso il pubblico Viola di potersi aspettare un deciso cambio di rotta. Nulla però ha potuto annullare il maleficio che incombe sul Viola Park. Lo stesso pubblico del Franchi ha visto il neo promosso Frosinone passeggiare a Firenze dove la doppietta di Raimondo e la rete di Bracaglia hanno deciso la seconda giornata di campionato. Questi i voti e giudizi della formazione di Grosso, tramortita dai ciociari di Alvini e ora chiamata a dare un segnale di vita nella gara interna contro il Torino in programma sabato 5 settembre.
Le pagelle della Fiorentina
De Gea - 5: Poco reattivo sui gol, in particolare sul primo.
Jimenez - 4.5: Brutta reazione su Bracaglia, ma peggio la prestazione. Joao Mario (38' st) ng.
Dragusin - 4: Colpe specifiche su due gol.
Pongracic - 5: Torna titolare ma sul centro sinistra e non è il massimo.
Viery (16' st) - 5: Dalla sua parte arriva il tris gialloblù.
Valdepenas - 5.5: Bene quando avanza e, smarcandosi, colpisce anche un palo, nella ripresa centra un bel cross per Mastantuono.
Ndour - 4.5: Parte bene poi lascia il cross a Kvernadze sul vantaggio gialloblù e sparisce.
Fagioli (16' st) - 5: Prova a dare più geometrie con scarsi risultati.
Oulai - 5: Si muove bene ma Alvini gli mette Schmid addosso e fatica ad imporsi.
Brescianini (26' st) - 5.5: La situazione non migliora.
Atta - 5: Si trova lui su Raimondo al momento del primo gol.
Mastantuono - 5.5: Mostra il repertorio con tiri a giro, al 17' sfiora l'incrocio poi colpisce un palo e nella ripresa poteva riaprire la gara: almeno ci prova.
Gudmundsson - 5: Spara sul portiere una palla d'oro al 13' poi finisce per innervosirsi prendendo un giallo inutile.
Mandragora (26' st) - 5.5: Aggiunge poco.
Pellegrino - 4.5: Partita di sacrificio ma modesta.
Grosso - 4.5: Formazione completamente diversa da Roma, ma ugualmente non pervenuta. Restano i problemi e non solo per colpa sua.