Pagelle Fiorentina, Grosso Horror Picture Show col Frosinone: zero sufficienze e l'ex Juve Dragusin...

Oltre 200 milioni in due anni di mercato e un bilancio che riporta di una stagione disputata interamente sull'orlo della retrocessione e un'altra iniziata con 7 gol subiti nelle prime due giornata di campionato, che hanno fatto la felicità di Roma prima e Frosinone poi (al Franchi). Questo il racconto di un incubo senza fine da cui la Fiorentina prova invano a tirarsi fuori. L'arrivo di Paratici, il passaggio di consegne da Vanoli a Grosso, la febbre Mastantuono che sommata ai colpi precedenti aveva persuaso il pubblico Viola di potersi aspettare un deciso cambio di rotta. Nulla però ha potuto annullare il maleficio che incombe sul Viola Park. Lo stesso pubblico del Franchi ha visto il neo promosso Frosinone passeggiare a Firenze dove la doppietta di Raimondo e la rete di Bracaglia hanno deciso la seconda giornata di campionato. Questi i voti e giudizi della formazione di Grosso, tramortita dai ciociari di Alvini e ora chiamata a dare un segnale di vita nella gara interna contro il Torino in programma sabato 5 settembre.