Fiorentina da incubo nel giorno dei 100 anni: il Frosinone rovina la festa

Altro che festa. Nella partita e nella serata del centenario la Fiorentina affonda sotto i colpi del Frosinone ed esce sommersa dai fischi. Con Alvini che i 18 tentativi alla guida della Cremonese conquista la prima vittoria in Serie A. In casa viola nulla sembra essere cambiato rispetto a un anno fa, il campionato è appena cominciato ma è già in salita per Fabio Grosso: ultimo posto, 0 punti, (e, aggiungiamo, 0 idee), 0 gol fatti e ben 7 subiti dopo i 4 presi lunedì all'Olimpico con la Roma. «Avremmo voluto essere all'altezza dello spettacolo della nostra gente, purtroppo siamo stati leggeri e fragili e i fischi sono meritati - dice il tecnico viola -. Ai ragazzi ho chiesto di alzare il livello, essere più feroci perché in Serie A nessuno ti aspetta. I quadri sono inutili senza un muro per appenderli. Dobbiamo metterci in discussione. Sono preoccupato dalle troppe reti subite».

Gli ex viola celebrano il centenario ma arriva la sconfitta Nessuno nel clan viola, al netto dei tanti cambiamenti immaginava un inizio così. Neanche i tanti illustri ex viola invitati per i 100 anni del club, seduti in tribuna: Corvino, Ranieri, Prandelli, Terim, Batistuta, Rui Costa - che abbraccio fra i due, applauditissimi e mai così rimpianti - Toni, Mutu, Gilardino, Toldo, Baiano, Torricelli, Mareggini, Flachi, Ujfalusi, Adani, Dunga e tanti altri. Neanche ovviamente i tifosi che prima del match hanno dato vita in curva all'ennesima iconica scenografia per omaggiare questo speciale compleanno. La Fiorentina invece non ha saputo ripagarli. Il gol di Raimondo che porta avanti il Frosinone è uno schiaffone che fa male, il raddoppio di Bracaglia un pugno da ko. Non è neppure fortunata la squadra viola che in pochi minuti colpisce due pali con gli ex madridisti Mastantuono e Valdepenas e sullo 0-0 Gudmundsson si vede annullare il gol per fuorigioco. Bravo poi Palmisani sul tiro di Atta, altrettanto però De Gea su Monterisi. Grosso rispetto a Roma ne cambia cinque (dentro Jimenez, Pongraic, Valdepenas, Oulai e Gudmundsson) ma non cambiano i problemi in fase difensiva, nel dialogo fra reparti, nella creazione del gioco, nell’incisività offensiva. Il Frosinone è una squadra, la Fiorentina no.

Fiorentina Fiorentina, la festa dopo il crollo. Da Batistuta a Toni, parata di stelle per il centenario Fiorentina, mercato incompleto E a pochi giorni dalla chiusura del mercato è ancora incompleta: con Kean («Chi non vuole restare vada via», dice capitan De Gea) neppure convocato perché ormai promesso sposo del Como e il suo sostituto non ancora materializzatosi - Zirkzee si sta complicando, per Beto è attesa risposta - Grosso si è ritrovato senza cambi per l’attacco, esterni compresi (spunta Gnonto del Leeds oltre al granata Njie). Così, sconsolato, non ha potuto che inserire tre centrocampisti e due difensori. «Mi avrebbe fatto piacere avere Kean anche solo per uno spezzone di gara - ammette il tecnico viola -. Se Dio vuole il mercato finirà presto, sono convinto che ci completeremo». Nell’attesa la Fiorentina ha continuato a faticare anche nella ripresa, con il Frosinone che si è concesso il lusso del tris ancora col suo giovane centravanti Raimondo. «Vittoria dedicata a Gianluca, un amico di Fucecchio scomparso - svela Massimiliano Alvini -. Il risultato è più ampio di quanto meritavamo, siamo cresciuti rispetto al ko con la Juve». Notte nerissima per la Fiorentina. E lo spettacolo a fine gara dei 100 anni, con i saluti in video di Bove, il ricordo di Astori, la sfilata degli ex e dei bimbi del vivaio, i giochi di luce, è come una voce stonata. Che peccato.