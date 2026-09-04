"Alla Juve arrivato uno fuori dal normale. Fiorentina, sogno la Champions": Ndour esclusivo

Cher Ndour, in una Fiorentina così rivoluzionata che effetto fa essere uno dei punti fermi e l'unico definito incedibile dalla società? «E' motivo di orgoglio ma anche una responsabilità. Il direttore Paratici e il mister mi hanno fatto sentire la loro fiducia, sta a me ripagarla. Sono alla mia seconda stagione a Firenze, anche se ho 22 anni tocca a noi 'vecchi' (ride) essere bravi a integrare i nuovi. Da gruppo bisogna diventare squadra».
Ndour: responsabilità e obiettivi con la nuova Fiorentina
Due sconfitte in altrettante gare di campionato. E domani arriva il Torino anch'esso a 0 punti. È già una sfida 'da dentro o fuori'? «E' una sfida importante e delicata perché anche loro vogliono la prima vittoria. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, abbiamo tutte le qualità per prenderci i tre punti».
Tra i granata ci sono freschi ex: Comuzzo, Fortini e Mandragora. A chi lancia la sfida? «A nessuno, con Rolly ho un bellissimo rapporto, idem con Pietro e Nick con cui siamo compagni in Under 21. Gli dirò di non farci gol, Pietro lo ha fatto nell'ultima gara. Ci saluteremo prima e dopo ma in campo solo rivali!».
Chi altri conosce del Torino? «Ho giocato in azzurro con Casadei, Cacciamani e Mascardi. Pure il Toro ha molti italiani di talento con cui sta costruendo un bel progetto».
"Fischi comprensibili, cè sempre pressione"
Dopo i fischi di sabato sulla Fiorentina c'è ancor più pressione? «Premesso che i fischi erano comprensibili, la pressione c'è in ogni gara. Siamo un gruppo giovane che sta cercando di allestire un progetto, purtroppo non lo si può fare in pochi giorni. Col Torino dobbiamo avere quel carattere che ci è mancato contro il Frosinone. Abbiamo rovinato la festa del centenario, non dovrà più succedere».
Per i 100 anni viola sono venuti tanti ex campioni: si sente un erede che può trasmettere gli stessi principi di appartenenza e passione? «Ho avuto la fortuna di parlare con Rui Costa che è stato il mio presidente al Benfica: mi ha detto che non conta come inizia ma come finisce. Qui lavoriamo per cercare di costruire qualcosa di bello e duraturo. Abbiamo tutte le condizioni, sta a noi dare il 200% per fare lo step che ci manca».
È cresciuto nell'Atalanta, ha giocato in Portogallo, Turchia e Francia nel Psg che detiene il 50% sulla sua futura rivendita: ha rimpianti? «Tutte le scelte le ho fatte con la mia testa, senza farmi influenzare da nessuno, i miei genitori mi hanno dato consigli e lasciato libero. Sono felice del mio percorso. La Fiorentina mi ha rilanciato e permesso di giocare con continuità nel mio Paese essendo italiano: può essere un punto di arrivo».
"Kean, un periodo difficile"
Tra i suoi sogni c'è vincere la Champions: sarà possibile a Firenze? «Lo spererei per la squadra e i tifosi. E se sarò uno degli artefici sarò doppiamente felice. Qui si sta costruendo qualcosa di importante per arrivare a quei livelli ma serve tempo. Comunque nel calcio mai dire mai».
Punta a fare parte del nuovo ciclo della Nazionale di Roberto Mancini? «Ricevere una sua chiamata è un sogno e un obiettivo, ma sarò contento anche di andare in Under 21 e fare l'Europeo: col ct Baldini ho un grandissimo rapporto».
Lo aveva anche con Kean che si è appena trasferito al Como. «Sì, eravamo grandi amici, dispiace perché qui ha fatto tanto, magari è andato via con un po' di incomprensioni che ci possono stare durante il mercato, un periodo difficile pieno di tensioni. Moise però ha sempre dato tanto per questa maglia, forse aveva bisogno di altre avventure, gli auguro il meglio».
"Mastantuono, cosa mi ha colpito"
Firenze intanto ha accolto i giovani talenti Oulai e Mastantuono. «Il primo ha caratteristiche che mancavano e con Atta ora siamo un centrocampo completo. Di Franco mi ha colpito l'umiltà».
Con Vanoli ha segnato diversi gol, pure a Inter e Juve. «Con mamma e papà ho fissato un obiettivo per quest'anno ma non lo dico per scaramanzia. E comunque prima di tutto viene la squadra».
Grosso è già nel mirino delle critiche specie sui social. «Non guardo molto i social, è un mondo dove può scrivere pure chi non ha mai messo piede su un campo di calcio. Il mister ci mette passione, idee ed è una bravissima persona che parla molto anche ai singoli».
Tolta la Fiorentina quale squadra e quale acquisto la intrigano? «Ho visto bene la Roma, la più completa insieme all’Inter. Tra i nuovi arrivi cito Woltemade, ci ha fatto gol all’Europeo, è un giocatore che per struttura e qualità è fuori dal normale, vedremo come saprà adattarsi».
Cher Ndour, in una Fiorentina così rivoluzionata che effetto fa essere uno dei punti fermi e l'unico definito incedibile dalla società? «E' motivo di orgoglio ma anche una responsabilità. Il direttore Paratici e il mister mi hanno fatto sentire la loro fiducia, sta a me ripagarla. Sono alla mia seconda stagione a Firenze, anche se ho 22 anni tocca a noi 'vecchi' (ride) essere bravi a integrare i nuovi. Da gruppo bisogna diventare squadra».
Ndour: responsabilità e obiettivi con la nuova Fiorentina
Due sconfitte in altrettante gare di campionato. E domani arriva il Torino anch'esso a 0 punti. È già una sfida 'da dentro o fuori'? «E' una sfida importante e delicata perché anche loro vogliono la prima vittoria. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, abbiamo tutte le qualità per prenderci i tre punti».
Tra i granata ci sono freschi ex: Comuzzo, Fortini e Mandragora. A chi lancia la sfida? «A nessuno, con Rolly ho un bellissimo rapporto, idem con Pietro e Nick con cui siamo compagni in Under 21. Gli dirò di non farci gol, Pietro lo ha fatto nell'ultima gara. Ci saluteremo prima e dopo ma in campo solo rivali!».
Chi altri conosce del Torino? «Ho giocato in azzurro con Casadei, Cacciamani e Mascardi. Pure il Toro ha molti italiani di talento con cui sta costruendo un bel progetto».