Grosso deluso dopo Fiorentina-Toro: "Dimissioni? Mai pensato". Abate: "Vittoria che dà leggerezza"

Ennesima sconfitta di questo inizio di stagione per la Fiorentina, che resta ferma a 0 punti dopo tre giornate di Serie A. Contro il Torino la rete di Pellegrino aveva fatto sperare i tifosi viola, ma poi il club granata ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Mandragora e Adams. Tra i tifosi della Fiorentina cresce il malcontento, tanto che in molti vorrebbero già l'esonero di Fabio Grosso. L'allenatore viola in conferenza stampa al termine della partita ha detto: "Non era la partenza che volevamo e siamo dispiaciuti perché questa partita non dovevamo lasciarla andare. Abbiamo fatto un primo tempo faticoso nell'aggredire gli avversari. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e ci siamo sciolti con la possibilità del raddoppio. Poi abbiamo lasciato andare la partita".
"Fischi? Non ci perdo tempo. La responsabilità è mia"
Sui fischi da parte del pubblico a fine partita ha aggiunto: "Non perdo le energie per provare a capire, io faccio l'allenatore. Le responsabilità me le prendo io, poi sicuramente non abbiamo messo delle basi forte su cui poggiare il resto. Le sfide difficili hanno bisogno di tempo. È importante capire che questo tipo di partite avevamo le qualità per tenerla e portarla fino in fondo per come l’avevamo incanalata. Alcune leggerezze non ce l’hanno permesso. Questa è un’altra delusione per la città ma anche per noi: da qui dobbiamo ripartire".
Paratici avrebbe dovuto difendere Grosso? La risposta dell'allenatore viola
Qualcuno si sarebbe aspettato una presa di posizione più forte da parte del ds Paratici per difendere il suo allenatore, ma Grosso ha preferito non rispondere alla provocazione: "Non casco nei giochini. Io ho analizzato la partita e non mi dilungo su questioni extra perché qualsiasi cosa dico può essere interpretata nella maniera sbagliata".
"Io sono sempre preoccupato. Mai pensato alle dimissioni"
"Io sono sempre preoccupato - ha continuato -. I pensieri quando partecipi ad un campionato così tanto difficile sono normali, specie in una squadra così difficile e quando hai bisogno di tempo. Questa delusione si aggiunge alle prime due e ovviamente c'è delusione dentro. Dimissioni? Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni nel ruolo che ho. Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimettersi".
I problemi della Fiorentina e il possibile cambio ruolo
L'impressione è che la Fiorentina attacchi e difenda male: "Quando le cose non vanno si scoprono tutte le cose negative. Io penso che anche gli avversari facciano questi errori, nel secondo tempo siamo venuti fuori. Noi non riusciamo a tenere le redini della gara e in questo serve fare tanti passi avanti. La strada è ancora lunga: siamo un cantiere, alcuni ragazzi li ho conosciuti pochi giorni fa. Cambio di sistema? Abbiamo tempo per pensare varie evoluzioni. Nel primo tempo siamo partiti con Fagioli e Oulai e potevamo fare meglio la fase di possesso. Poi dipende dai momenti della gara. Mi prendo delle cose positive, pur conscio delle tante cose negative. Ora si guarda avanti e si cerca la soluzione migliore".
Torino, Abate festeggia: "Questa vittoria ci dà più leggerezza"
In conferenza stampa è intervenuto anche l'allenatore del Torino Ignazio Abate, che al contrario può festeggiare la prima vittoria in Serie A: "Non è che sia scattata la molla, stiamo solo continuando a lavorare con umiltà. Questa mia prima vittoria in carriera mi rende felice, ma non come mi rende felice sapere dei ragazzi e per come è arrivata la vittoria. Siamo rimasti in partita, proponendo calcio con qualità e credendo ciecamente alla nostra idea. Aumentare la qualità dei giocatori aumenta quella del gioco. Sapevamo che ci mancavano delle pedine, in mezzo al campo avevamo bisogno di qualità e leadership e Mandragora è un grande acquisto. Serve questo spirito: dopo l'errore di Perri i difensori lo hanno abbracciato. Questa è l'essenza del calcio e ciò che voglio. Poi ogni allenatore ha il suo stile ma poi c'è lo spirito. Questa vittoria ci dà più leggerezza e nel calcio ce n'è bisogno".
Da Simeone e Adams a Vlasic: le parole sui singoli
Sulla squadra ha poi aggiunto: "Sono ragazzi giusti, veri, nonostante tanti siamo giovani. Però i giovani vanno fatti crescere, non sono tutti lineari e avere giocatori di esperienza serve proprio per i giovani". E sulla scelta di tenere Simeone in panchina all'inizio: "Scelta tecnica, aveva fatto tre partite e Adams l'ho visto bene in allenamento. Volevo mettere un centrocampista in più e spostare Vlasic più avanti. Adams? Ci ho parlato subito dicendogli che sarei stato felice se fosse rimasto. ha forza nelle gambe, fa reparto e ha gol. Per noi è importante. Poi ci sono dinamiche di mercato fastidiose, ma da parte nostra c'è sempre stata volontà di tenerlo". Poi sul cambio modulo e il passaggio alla difesa a quattro ha aggiunto: "Abbiamo avuto grande palleggio nei primi 35-40 minuti, poi la Fiorentina ha alzato il baricentro e per questo ho voluto mettere il rombo a centrocampo. A 4 Comert ha fatto una grande partita, sono contento dell'ingresso di Braganca e Fitz ha dimostrato di nuovo il suo lavoro. Ma sono contento di tutti".
Ennesima sconfitta di questo inizio di stagione per la Fiorentina, che resta ferma a 0 punti dopo tre giornate di Serie A. Contro il Torino la rete di Pellegrino aveva fatto sperare i tifosi viola, ma poi il club granata ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Mandragora e Adams. Tra i tifosi della Fiorentina cresce il malcontento, tanto che in molti vorrebbero già l'esonero di Fabio Grosso. L'allenatore viola in conferenza stampa al termine della partita ha detto: "Non era la partenza che volevamo e siamo dispiaciuti perché questa partita non dovevamo lasciarla andare. Abbiamo fatto un primo tempo faticoso nell'aggredire gli avversari. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e ci siamo sciolti con la possibilità del raddoppio. Poi abbiamo lasciato andare la partita".
"Fischi? Non ci perdo tempo. La responsabilità è mia"
Sui fischi da parte del pubblico a fine partita ha aggiunto: "Non perdo le energie per provare a capire, io faccio l'allenatore. Le responsabilità me le prendo io, poi sicuramente non abbiamo messo delle basi forte su cui poggiare il resto. Le sfide difficili hanno bisogno di tempo. È importante capire che questo tipo di partite avevamo le qualità per tenerla e portarla fino in fondo per come l’avevamo incanalata. Alcune leggerezze non ce l’hanno permesso. Questa è un’altra delusione per la città ma anche per noi: da qui dobbiamo ripartire".
Paratici avrebbe dovuto difendere Grosso? La risposta dell'allenatore viola
Qualcuno si sarebbe aspettato una presa di posizione più forte da parte del ds Paratici per difendere il suo allenatore, ma Grosso ha preferito non rispondere alla provocazione: "Non casco nei giochini. Io ho analizzato la partita e non mi dilungo su questioni extra perché qualsiasi cosa dico può essere interpretata nella maniera sbagliata".