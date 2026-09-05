Grosso deluso dopo Fiorentina-Toro: "Dimissioni? Mai pensato". Abate: "Vittoria che dà leggerezza"

In conferenza stampa è intervenuto anche l'allenatore del Torino Ignazio Abate , che al contrario può festeggiare la prima vittoria in Serie A: " Non è che sia scattata la molla, stiamo solo continuando a lavorare con umiltà . Questa mia prima vittoria in carriera mi rende felice, ma non come mi rende felice sapere dei ragazzi e per come è arrivata la vittoria. Siamo rimasti in partita, proponendo calcio con qualità e credendo ciecamente alla nostra idea. Aumentare la qualità dei giocatori aumenta quella del gioco . Sapevamo che ci mancavano delle pedine, in mezzo al campo avevamo bisogno di qualità e leadership e Mandragora è un grande acquisto. Serve questo spirito: dopo l'errore di Perri i difensori lo hanno abbracciato. Questa è l'essenza del calcio e ciò che voglio. Poi ogni allenatore ha il suo stile ma poi c'è lo spirito. Questa vittoria ci dà più leggerezza e nel calcio ce n'è bisogno ".

Da Simeone e Adams a Vlasic: le parole sui singoli

Sulla squadra ha poi aggiunto: "Sono ragazzi giusti, veri, nonostante tanti siamo giovani. Però i giovani vanno fatti crescere, non sono tutti lineari e avere giocatori di esperienza serve proprio per i giovani". E sulla scelta di tenere Simeone in panchina all'inizio: "Scelta tecnica, aveva fatto tre partite e Adams l'ho visto bene in allenamento. Volevo mettere un centrocampista in più e spostare Vlasic più avanti. Adams? Ci ho parlato subito dicendogli che sarei stato felice se fosse rimasto. ha forza nelle gambe, fa reparto e ha gol. Per noi è importante. Poi ci sono dinamiche di mercato fastidiose, ma da parte nostra c'è sempre stata volontà di tenerlo". Poi sul cambio modulo e il passaggio alla difesa a quattro ha aggiunto: "Abbiamo avuto grande palleggio nei primi 35-40 minuti, poi la Fiorentina ha alzato il baricentro e per questo ho voluto mettere il rombo a centrocampo. A 4 Comert ha fatto una grande partita, sono contento dell'ingresso di Braganca e Fitz ha dimostrato di nuovo il suo lavoro. Ma sono contento di tutti".