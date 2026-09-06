Grosso, primo esonero in Serie A? "Salta la panchina", tifosi Fiorentina furiosi. La posizione di Paratici

Premessa doverosa: la Fiorentina va avanti con Fabio Grosso. Nessun dirigente s’è presentato per dirlo apertamente al termine della gara persa con il Torino, tantomeno il ds Fabio Paratici che a inizio estate ha scelto di affidare il nuovo progetto viola all’ex allenatore del Sassuolo che conosce dai tempi della Juve. Ma è questa la posizione fatta filtrare subito dalla società che è diversa da quella esternata a fine partita dalla curva viola che ha tifato fin che ha potuto poi ha fatto esplodere tutta la rabbia e la delusione, verso i giocatori e verso il tecnico: ‘Grosso salta la panchina’ il coro scandito a più riprese e applaudito dal resto del pubblico. Proprietà e società non sono soddisfatte dei risultati e delle prestazioni - tre ko nelle prime tre gare di campionato non succedevano, nella centenaria storia della Fiorentina, dal ‘35-36 - ma l’esonero è ritenuto prematuro visti i tanti cambiamenti e la stagione ancora agli albori. Certo i prossimi tre impegni prima della lunga sosta per le Nazionali - Venezia fuori e Napoli in casa, nel mezzo il derby di Coppa Italia col Pisa - s’annunciano decisivi. Per adesso però avanti con Grosso. Che a sua volta non intende fare un passo indietro. “Mai pensato di dimettermi - risponde a domanda precisa - il calcio mi ha messo davanti a tante sfide, sapevo che questa a Firenze sarebbe stata difficile ma il bello di questo sport è saper prendere e assorbire gioie e dolori. Sono il primo responsabile e le responsabilità me le prendo volentieri, il resto non dipende da me, faccio l’allenatore e cerco di farlo al meglio, mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. Sono il primo ad essere amareggiato e dispiaciuto per questa partenza, non è quella che volevamo e non ci aiuta a mettere le basi al progetto che inseguiamo. Siamo ancora un cantiere aperto con giocatori arrivati da poco. Ma ora si guarda avanti cercando di ripartire e trovare la soluzione migliore”.