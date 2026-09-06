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Grosso, primo esonero in Serie A? "Salta la panchina", tifosi Fiorentina furiosi. La posizione di Paratici

Viola ancora a zero punti: le prossime tre partite saranno decisive per le sorti del tecnico
Brunella Ciullini
4 min
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Premessa doverosa: la Fiorentina va avanti con Fabio Grosso. Nessun dirigente s’è presentato per dirlo apertamente al termine della gara persa con il Torino, tantomeno il ds Fabio Paratici che a inizio estate ha scelto di affidare il nuovo progetto viola all’ex allenatore del Sassuolo che conosce dai tempi della Juve. Ma è questa la posizione fatta filtrare subito dalla società che è diversa da quella esternata a fine partita dalla curva viola che ha tifato fin che ha potuto poi ha fatto esplodere tutta la rabbia e la delusione, verso i giocatori e verso il tecnico: ‘Grosso salta la panchina’ il coro scandito a più riprese e applaudito dal resto del pubblico. Proprietà e società non sono soddisfatte dei risultati e delle prestazioni - tre ko nelle prime tre gare di campionato non succedevano, nella centenaria storia della Fiorentina, dal ‘35-36 - ma l’esonero è ritenuto prematuro visti i tanti cambiamenti e la stagione ancora agli albori. Certo i prossimi tre impegni prima della lunga sosta per le Nazionali - Venezia fuori e Napoli in casa, nel mezzo il derby di Coppa Italia col Pisa - s’annunciano decisivi. Per adesso però avanti con Grosso. Che a sua volta non intende fare un passo indietro. “Mai pensato di dimettermi - risponde a domanda precisa - il calcio mi ha messo davanti a tante sfide, sapevo che questa a Firenze sarebbe stata difficile ma il bello di questo sport è saper prendere e assorbire gioie e dolori. Sono il primo responsabile e le responsabilità me le prendo volentieri, il resto non dipende da me, faccio l’allenatore e cerco di farlo al meglio, mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. Sono il primo ad essere amareggiato e dispiaciuto per questa partenza, non è quella che volevamo e non ci aiuta a mettere le basi al progetto che inseguiamo. Siamo ancora un cantiere aperto con giocatori arrivati da poco. Ma ora si guarda avanti cercando di ripartire e trovare la soluzione migliore”.

Fiorentina: la classifica piange già

Intanto però la classifica piange e la piazza ribolle e ha già chiesto la testa dell’allenatore. “So bene che questi tifosi meritano di più, io provo a fare questo mestiere al meglio, purtroppo commettiamo delle leggerezze e abbiamo lasciato andare con troppa facilità una partita che dovevamo vincere e invece abbiamo perso pur non meritandolo. Entrando nello spogliatoio ho stretto la mano a tutti miei giocatori perché comunque hanno dato tutto. Se mi aspettavo una difesa ufficiale da parte della società?".

"Non casco in questi giochini - taglia corto Grosso - Qualsiasi cosa si dica può essere interpretata nel modo sbagliato. Come detto, Firenze merita di più e noi dobbiamo metterci prima possibile in carreggiata”. Inevitabile una domanda su Mandragora che per molti tifosi viola (vedi l’ovazione a fine match) è stato sbagliato vendere: “Non serve a nulla pensare a ciò che poteva essere e non è più, lui è stato bravo, ha fatto un bel gol. Peccato perché non siamo stati capaci di leggere il momento di difficoltà, dovevamo essere più aggressivi”.

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