Grosso esonerato, non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale

Salta la prima panchina in Serie A. La Fiorentina ha infatti annunciato l'esonero di Fabio Grosso, che paga il pessimo avvio di campionato con tre sconfitte collezionate in altrettante partite. L'ex tecnico del Sassuolo ha esordito all'Olimpico contro la Roma subendo un pesante poker, per poi uscire sconfitto dal doppio impegno casalingo contro Frosinone e Torino. L'unico successo ufficiale sulla panchina viola è stato il 32esimo di finale di Coppa Italia vinto contro il Benevento. Per il successore di Grosso, sono stati offerti al club viola nelle ultime ore da alcuni intermediari sia Thiago Motta che Sergio Conceicao.