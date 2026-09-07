Per Vanoli si tratta di un ritorno, visto che è stato l'allenatore della Fiorentina fino al 30 giugno, con il club gigliato che non aveva esercitato l'opzione per il suo rinnovo di contratto, nonostante avesse ottenuto una salvezza insperata prima del suo arrivo, e aveva scelto di affidare la panchina proprio a Grosso. "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento" si legge nel comunicato del club viola.

I retroscena su Grosso

Il motivo che ha portato la Fiorentina a esonerare Fabio Grosso, dopo appena tre gare di campionato, è stata la valutazione della proprietà e del ds Fabio Paratici in merito allo scarso feeling maturato fra il tecnico e i calciatori a propria disposizione, oltre che fra l'allenatore e la dirigenza. Non sono piaciute ai vertici della società gigliata anche alcune dichiarazioni pubbliche di Grosso, che, per esempio, non aveva nascosto di aver rinunciato mal volentieri a Moise Kean nella partita casalinga contro il Frosinone del 29 agosto. Poco apprezzate pure le parole a commento della sessione estiva del calciomercato, terminato poco meno di una settimane fa, con le quali aveva sottolineato il mancato completamento della rosa, che per lui avrebbe dovuto comprendere almeno due giocatori per ruolo, e l'assenza di elementi di esperienza, in particolar modo a centrocampo. Infine, non è stata gradita da parte del club la sostituzione di Franco Mastantuono all'intervallo della sfida contro il Torino, visto che la Fiorentina punta moltissimo sul talento arrivato in prestito dal Real Madrid. Da registrare a ruota il coro alzatosi nell'ultima partita casalinga, da parte di gran parte dello stadio Franchi, che aveva chiesto a gran voce proprio l'esonero di Grosso.