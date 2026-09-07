Vanoli torna alla Fiorentina dopo l’esonero di Grosso: la svolta nella notte, cosa è successo

Per Vanoli si tratta di un ritorno, visto che è stato l'allenatore della Fiorentina fino al 30 giugno, con il club gigliato che non aveva esercitato l'opzione per il suo rinnovo di contratto, nonostante avesse ottenuto una salvezza insperata prima del suo arrivo, e aveva scelto di affidare la panchina proprio a Grosso. Il tecnico è atteso già in mattinata a Firenze per dirigere poi nel pomeriggio una seduta di allenamento con de Gea e compagni al centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. L'allenatore varesino dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 ed esordire nella serata di venerdì 11 settembre a Venezia per l'anticipo della quarta giornata di Serie A.

I retroscena su Grosso

Il motivo che ha portato la Fiorentina a esonerare Fabio Grosso, dopo appena tre gare di campionato, è stata la valutazione della proprietà e del ds Fabio Paratici in merito allo scarso feeling maturato fra il tecnico e i calciatori a propria disposizione, oltre che fra l'allenatore e la dirigenza. Non sono piaciute ai vertici della società gigliata anche alcune dichiarazioni pubbliche di Grosso, che, per esempio, non aveva nascosto di aver rinunciato mal volentieri a Moise Kean nella partita casalinga contro il Frosinone del 29 agosto. Poco apprezzate pure le parole a commento della sessione estiva del calciomercato, terminato poco meno di una settimane fa, con le quali aveva sottolineato il mancato completamento della rosa, che per lui avrebbe dovuto comprendere almeno due giocatori per ruolo, e l'assenza di elementi di esperienza, in particolar modo a centrocampo. Infine, non è stata gradita da parte del club la sostituzione di Franco Mastantuono all'intervallo della sfida contro il Torino, visto che la Fiorentina punta moltissimo sul talento arrivato in prestito dal Real Madrid. Da registrare a ruota il coro alzatosi nell'ultima partita casalinga, da parte di gran parte dello stadio Franchi, che aveva chiesto a gran voce proprio l'esonero di Grosso.