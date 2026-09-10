Grosso rischia ciò che non accadde neppure all’Inter: la mossa estrema della Fiorentina

Tre sconfitte su tre partite, con un solo gol fatto e nove subiti (tre dei quali, a zero, in casa dal Frosinone nel giorno in cui si festeggiava il centenario del club), e l’esonero dell’allenatore. Non si sta facendo mancare nulla la Fiorentina, in queste settimane in cui celebra il secolo di vita, e al nulla potrebbe aggiungersi anche una vicenda senza precedenti: un’azione legale da parte di un club contro l’allenatore esonerato, senza che alla base vi siano motivi disciplinari. Azione che, qualora venisse effettivamente intrapresa dalla società viola (i cui legali stanno valutando la situazione) e qualora giungesse al termine con un successo, potrebbe anche rappresentare un precedente nei rapporti tra club e allenatori.