Grosso rischia ciò che non accadde neppure all’Inter: la mossa estrema della Fiorentina

Tre sconfitte su tre partite, con un solo gol fatto e nove subiti (tre dei quali, a zero, in casa dal Frosinone nel giorno in cui si festeggiava il centenario del club), e l’esonero dell’allenatore. Non si sta facendo mancare nulla la Fiorentina, in queste settimane in cui celebra il secolo di vita, e al nulla potrebbe aggiungersi anche una vicenda senza precedenti: un’azione legale da parte di un club contro l’allenatore esonerato, senza che alla base vi siano motivi disciplinari. Azione che, qualora venisse effettivamente intrapresa dalla società viola (i cui legali stanno valutando la situazione) e qualora giungesse al termine con un successo, potrebbe anche rappresentare un precedente nei rapporti tra club e allenatori.
Riassumiamo in breve la vicenda: la Fiorentina come detto inizia malissimo la stagione e domenica a tarda sera, dopo la sconfitta contro il Torino comunica che l’allenatore Fabio Grosso è stato sollevato dall’incarico. Notizia abbastanza sorprendente, per le tempistiche e perché fino a poche ore prima pareva che la società fosse convinta di continuare con il tecnico almeno fino alla sosta per le Nazionali. Tuttavia, niente di più: di esoneri lampo e a sorpresa è piena la storia del calcio.
La Fiorentina valuta
Gli elementi particolari sono emersi martedì sera, quando è filtrato il fatto che i legali della Fiorentina stano valutando se ci fossero gli estremi per un’azione disciplinare contro il tecnico. Azione che, come conseguenza più drastica, potrebbe portare anche a un licenziamento per giusta causa. Causa che secondo la società sarebbe rappresentata dalle parole che Grosso, per nulla soddisfatto di una campagna acquisti che non aveva rispettato le sue indicazioni, avrebbe rivolto domenica al direttore sportivo Fabio Paratici: “Se mi vuoi bene esonerami” e “Questa squadra non la alleno” (in un’altra versione avrebbe definito la squadra “inallenabile”).
Una presa di posizione che secondo il club avrebbe dovuto avere come conseguenza le dimissioni da parte del tecnico, mai arrivate. Da lì la scelta dell’esonero, ma anche l’idea di poter intraprendere un’azione disciplinare contro Grosso, che con quelle parole avrebbe di fatto rinunciato al proprio ruolo. Come detto gli avvocati della Fiorentina stanno valutando se ci sono davvero le possibilità per un’azione del genere, ma l’ipotesi stessa, nella sua novità, apre a interrogativi interessanti su come potrebbero cambiare - in caso di effettiva causa e successo viola - i rapporti tra le società e gli allenatori.
Il 'precedente' Lippi
A prescindere dal caso specifico, da che mondo è mondo i dirigenti lamentano che a volte ci sono situazioni in cui i tecnici non aspettano che l’esonero e in alcuni casi quasi esortano a metterlo in pratica. Soluzione che comporta per la società il pagamento dell’intero ingaggio fino al termine del contratto o fino a che l’allenatore non firma per un altro club. «Se fossi il presidente per prima cosa manderei via l’allenatore» , disse Marcello Lippi dopo che la sua Inter aveva perso 2-1 con la Reggina il 1° ottobre 2000. Moratti lo prese in parola, ma lo pagò fino all’estate successiva, quando il tecnico viareggino tornò sulla panchina della Juve. Ecco, parole del genere - in quel caso peraltro pronunciate in conferenza stampa e sulle quali non c’era dunque il minimo dubbio - in futuro potrebbero anche rappresentare la base per un licenziamento per giusta causa. Chiaramente più complicato, per non dire impossibile, da basare sui risultati o anche su diverbi legati a campagne acquisti e gestione delle stagioni. Nell’attesa di vedere come andrà a finire, la vicenda Fiorentina-Grosso potrebbe segnare un punto di rottura.
Tre sconfitte su tre partite, con un solo gol fatto e nove subiti (tre dei quali, a zero, in casa dal Frosinone nel giorno in cui si festeggiava il centenario del club), e l’esonero dell’allenatore. Non si sta facendo mancare nulla la Fiorentina, in queste settimane in cui celebra il secolo di vita, e al nulla potrebbe aggiungersi anche una vicenda senza precedenti: un’azione legale da parte di un club contro l’allenatore esonerato, senza che alla base vi siano motivi disciplinari. Azione che, qualora venisse effettivamente intrapresa dalla società viola (i cui legali stanno valutando la situazione) e qualora giungesse al termine con un successo, potrebbe anche rappresentare un precedente nei rapporti tra club e allenatori.
Riassumiamo in breve la vicenda: la Fiorentina come detto inizia malissimo la stagione e domenica a tarda sera, dopo la sconfitta contro il Torino comunica che l’allenatore Fabio Grosso è stato sollevato dall’incarico. Notizia abbastanza sorprendente, per le tempistiche e perché fino a poche ore prima pareva che la società fosse convinta di continuare con il tecnico almeno fino alla sosta per le Nazionali. Tuttavia, niente di più: di esoneri lampo e a sorpresa è piena la storia del calcio.