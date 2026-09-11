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Paratici fa chiarezza sul caso Grosso: "Da parte sua poca fiducia nella squadra e nel progetto"

Il direttore sportivo della Fiorentina si è espresso in merito alla recente vicenda che ha coinvolto la panchina del club toscano
2 min
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La Fiorentina è ripartita - nuovamente - da Paolo Vanoli. L'ex tecnico del Toro e della Viola ha sostituito Grosso, esonerato lo scorso 6 settembre dopo l'ennesima sconfitta in campionato ed a seguito delle divergenze con la società toscana. La Fiorentina e Grosso non si sono lasciati in buoni rapporti, con la società che potrebbe addirittura muovere azioni legali nei confronti dell'ex allenatore di Frosinone e Sassuolo, dando vita ad uno scenario senza precedenti. In merito alla delicata vicenda si è esposto ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del club viola - ex Juventus - Fabio Paratici, cercando di fare chiarezza su quelle che sono state le motivazioni che hanno portato al divorzio tra le due parti.

Paratici: "Non valeva la pena insistere per il bene del club"

"Grosso? Voltiamo pagina: la decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui, dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non valeva la pena insistere per il bene del club. Abbiamo un grande senso di responsabilità verso la piazza e prendere decisioni è il nostro lavoro". Così, ai microfoni di Dazn, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, nel pre della sfida di campionato contro il Venezia. "Ripartiamo con Vanoli, perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa. Conosce il club e i giocatori. Sappiamo che nel nostro percorso ci saranno intoppi e salite: scorciatoie non ce ne sono, ma siamo convinti di ciò che facciamo", aggiunge Paratici.

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