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La Fiorentina ritrova Vanoli e torna a vincere: un super Mastantuono e Pellegrino stendono il Venezia

La Viola conquista tre punti vitali al Penzo dopo le tre sconfitte iniziali: il talento argentino decisivo nel match
2 min
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La Fiorentina si rialza: dopo un pessimo avvio composto da tre partite ed altrettante sconfitte sotto la guida di Fabio Grosso - esonerato lo scorso 6 settembre dalla società che starebbe addirittura valutando azioni legali verso l'ex Sassuolo -, la "nuova" Viola di Paolo Vanoli conquista tre punti di fondamentale importanza al Penzo contro il Venezia di Giovanni Stroppa. La rinascita del club toscano porta un nome e un cognome: Franco Mastantuono. Il talento in prestito dal Real Madrid si è reso protagonista di una partita a dir poco clamorosa, con una tripletta che ha letteralmente trascinato la Fiorentina verso i primi tre punti della stagione.

Fiorentina, l'uragano Mastantuono travolge il Venezia

Buona la prima per Paolo Vanoli a Venezia in un match ricco di gol e spettacolo. A sbloccare la gara al 22' è il centravanti del Venezia Adams, a cui risponde subito il club viola proprio grazie a Mastantuono, il quale prima al 29' e poi al 30' mette a segno una doppietta lampo che consente alla Fiorentina di completare la rimonta alla prima mezz'ora di gioco. Da qui in poi si assiste ad un vero e proprio dominio da parte del club toscano, con il subentrato Pellegrino - ha sostituito Beto - che firma il secondo gol consecutivo dopo quello contro il Torino di Abate, al 66'. A mettere la ciliegina su una torta perfetta ci pensa ancora una volta Mastantuono, che all'84' firma la tripletta personale, la prima in maglia viola. Nel finale la rete di Hainaut consente al Venezia di ridurre il parziale. Il match terminato 4-2 per la Fiorentina consegna a Vanoli i primi tre punti di questa stagione, in vista della sfida contro il Napoli della prossima giornata. Il Venezia resta ancorato all'ultimo posto a zero punti: e alla prossima sfida se la vedrà con la Lazio di Gattuso.

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