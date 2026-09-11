Vanoli: "Sono tornato a Firenze perché...". Stroppa recrimina: "Siamo stati sfortunati”

Torna Vanoli e la Fiorentina si sblocca. Archiviata la vicenda Grosso, la viola passa in una già delicata trasferta a Venezia, battendo gli uomini di Stroppa per 4-2 nel match valido per la quarta giornata di campionato. Protagonista assoluto Franco Mastantuono , che trova tutti insieme il primo, il secondo e il terzo gol in Serie A. Al termine della gara i giocatori viola hanno fatto festa con i propri mille tifosi collocati nel settore ospiti dello stadio Penzo. Proprio De Gea e compagni, nel corso dei festeggiamenti, sono stati raggiunti a bordocampo dal presidente Giuseppe B.Commisso , che si è unito a loro, lanciando anche verso i supporter gigliati una maglia viola. A commentare la gara alla fine dei 90' ci hanno pensato i rispettivi allenatori delle due squadre: da una parte Paolo Vanoli , il quale ha fatto ritorno sulla panchina della Fiorentina , dall'altra Giovanni Stroppa , che ha raccolto la quarta sconfitta consecutiva col suo Venezia .

Vanoli: "Sono tornato perché..."

"Dobbiamo partire dalle basi e la base era avere una squadra giovane e talentuosa. Il nostro primo pensiero era diventare squadra. Ai ragazzi - che sono talentuosi - bisogna insegnare che prima si lavora. Sono ritornato a Firenze perché questa realtà mi stuzzica". Così, ai microfoni di Dazn, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria in casa del Venezia nella quarta giornata di campionato. "Quando sono arrivato ho detto ai ragazzi che dovevamo mettere una pagina bianca, voglio che sia dimenticato il passato per costruire un qualcosa. Prima bisogna lavorare sulla testa, poi ho anche la fortuna di lavorare con un gruppo giovane e che impara velocemente, ma bisogna restare con i piedi per terra", aggiunge il tecnico viola, che si sofferma sul ritorno sulla panchina della Fiorentina. "Ho risposto con grande entusiasmo e ci tengo a ringraziare anche la famiglia Commisso, che mi ha sempre dato stima anche quando sono andato via. Sono tornato con entusiasmo, sapendo che c'è un progetto interessante per il futuro", conclude Vanoli.