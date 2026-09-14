Vanoli: "Il primo obiettivo è conoscere Firenze. Io lavoro per i sogni. Vi dico cosa manca"

"Quest'anno abbiamo un solo trofeo per cui lottare, quindi ai ragazzi ho chiesto di non sbagliare la gara di domani e giocarle tutte al 100%". Così Paolo Vanoli aspettando il derby contro il Pisa in programma domani alle 21 al Franchi, sedicesimi di Coppa Italia . "Come ogni derby è una partita importante, per Firenze ancora di più - ha rimarcato ai canali del club il tecnico tornato sulla panchina viola dopo l'esonero di Fabio Grosso -. Abbiamo la fortuna di avere una rosa competitiva e la concorrenza aiuta sempre a migliorarsi. Sono qui per coltivare un sogno e farlo coltivare ai miei giocatori". Si annunciano diversi cambi (da Christensen a Oulai, da Brescianini a Goncalves) rispetto alla formazione che ha battuto venerdì il Venezia per 4-2 grazie alla rete di Pellegrino e soprattutto alla tripletta di Mastantuono: il giovane talento argentino potrebbe essere riconfermato o tenuto a riposo in vista della sfida di domenica con il Napoli.

Le parole di Vanoli

Nell'attesa Vanoli ha parlato del suo ritorno a Firenze dopo la salvezza centrata nella passata stagione: "Tutti sanno quanto sia legato a questa città, a questa tifoseria e a questo ambiente. Ho vissuto una gioia importante da giocatore - ha detto riferendosi alla Coppa Italia vinta nel 2001 - e sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso, qualcosa di straordinario. Ma nel calcio bisogna sempre guardare avanti, adesso c'è una nuova pagina bianca da scrivere, siamo stati fortunati a partire con il piede giusto, come tutte le squadre rivoluzionate e piene di giovani ci saranno alti e bassi, servirà equilibrio, ma l'obiettivo è riempire questa pagina con tante cose belle". Il tecnico e' convinto delle qualità del gruppo: "C'è tanto talento ma questo non basta se non si è squadra, dobbiamo cercare di arrivarci in fretta, sta a me dare un'identità. Quanto costruito dalla famiglia Commisso punta a portare la Fiorentina più in alto possibile, magari non quest'anno, ma le basi ci sono. Firenze deve credere in questo nuovo progetto e tenersi stretta questa proprietà, ai ragazzi ho detto che io lavoro per i sogni. Poi la strada è lunga, non ci dobbiamo esaltare, forse a Firenze manca un po' la parola equilibrio, ma questo è anche il bello".