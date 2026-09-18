Vanoli sicuro: "Alla Fiorentina le gerarchie sono cambiate. Napoli da scudetto". E su De Bruyne...

"Il problema è trovare continuità e equilibrio all'interno di una partita. In queste due prime partite con me siamo riusciti a dare un po' più di equilibrio. Saremmo presuntuosi se dicessimo che il Napoli non ci farà soffrire". Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in conferenza stampa al Viola Park in vista della partita di campionato contro il Napoli, in programma domenica 20 settembre alle 12,30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. "Il Napoli, seppur in difficoltà, è sempre il Napoli, hanno una rosa ampia, forte, sicuramente l'ho messa fra le pretendenti e nella lotta finale per lo scudetto".

Le parole di Vanoli "Tutti nella squadra si devono sentire importanti e questa deve essere la base per riconquistare i nostri tifosi, prima voglio vedere il sacrificio e la corsa per il compagno, poi le altre cose si possono aggiustare", ha aggiunto Vanoli. Un concetto che il tecnico viola estende anche alla "competizione" per un posto da titolare in attacco, tra Beto e Pellegrino. "Per gli attaccanti l'obittivo è fare gol, ma oggi il primo obiettivo anche per loro è giocare per la squadra". Il tecnico ha poi concluso così: "Ci sono tanti giocatori da temere e che possono risolvere la gara. Io sono innamorato di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, penso che sia un giocatore che possa darci fastidio perchè ha classe, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha personalità. Non sono io che lo scopro". Vanoli ha anche fatto sapere che Atta ha recuperato dopo che nell'ultimo periodo si era allenato in maniera differenziata, così come ha fatto Dragusin che contro il Pisa in Coppa Italia era uscito all'intervallo per un indurimento muscolare.

Vanoli su Dodò "Per me tutti i giocatori, soprattutto quelli che conosco, sono dentro il progetto così come lo è Dodò. Magari per quello che è successo negli ultimi mesi sono cambiate le gerarchie. Non è un problema, può essere uno stimolo per pedalare e riconquistarsi il posto. L'unica cosa nella mia vita che non ho mai fatto è far fuori uno dal progetto, a meno che non sia lui a volerlo. Dodo si sta allenando benissimo. Sa che deve riconquistarsi il posto e anche gli altri che occupano il suo ruolo devono sapere che come concorrente hanno Dodò", ha aggiunto Vanoli.